Sudamericanos en Europa: Richarlison encamina triunfo del Tottenham y Bruno Guimaraes marca un gol olímpico

Richarlison (Brasil): El Tottenham conquistó su primera victoria en casa en la Premier League después de seis partidos tras imponerse al Brentford (2-0).

El delantero brasileño Richarlison facturó para encaminar el triunfo de los Spurs y sumó su tercera diana en los últimos cinco partidos del campeonato británico.

Richarlison abrió el marcador (25') después de combinarse con Xavi Simmons, quien ingresó al área con balón controlado y aguantó hasta sacar al portero y hacer un envío lateral para Richarlison, que llegó a tiempo para rematar prácticamente a puerta vacía, por detrás de Caoimhin Kelleher.

El brasileño, que volvió a la titularidad y disputó el partido completo, llegó a seis goles en 15 partidos de la Premier League.

También salieron de inicio el uruguayo Dorigo Bentancur y el argentino Cristian Cuti Romero.

Por las Abejas vio acción el atacante brasileño Igor Thiago.

El Tottenham cortó una racha de cinco partidos en la Premier League sin conocer la victoria para llegar a 22 unidades y colocarse en el noveno puesto de la tabla.

Bruno Guimaraes (Brasil): El centrocampista brasileño fue la gran figura en el triunfo del Newcastle ante el Burnley (2-1) en la Premier League al marcar un vistoso gol olímpico.

Guimaraes abrió el marcador (31') en el cobro de un tiro de esquina, pegándole con efecto para que la pelota hiciera una comba perfecta metiéndose a la puerta pegado al poste lejano, sorprendiendo al arquero Martin Duúbravka.

El brasileño celebró levantando el banderín de la esquina.

"Nunca había anotado en un tiro de esquina. Fue increíble; uno de los goles más bonitos de mi carrera", dijo Bruno Guimaraes a los medios del club.

Bruno Guimaraes, que suma dos jornadas consecutivas viendo puerta en el campeonato británico, llegó a cinco dianas en 14 partidos disputados en lo que va de la campaña.

El centrocampista volvió a portar el gafete de capitán y disputó el partido completo, mientras su compatriota Joelinton ingresó de cambio en la segunda mitad (74').

Por el Burnley, el brasileño Lucas Pires fue expulsado antes del descanso (43') por una dura entrada.

Las Urracas hilaron cuatro partidos en la Premier League sin conocer la derrota después de tres victorias y un empate, colocándose en el puesto once de la tabla con 22 puntos.

Lucas Boyé (Argentina): El Alavés se impuso por la mínima a la Real Sociedad (1-0) en el derbi vasco de la mano del atacante argentino.

Lucas Boyé convirtió el único tanto del encuentro con el cobro de un tiro penal en los últimos segundos de la primera mitad (45') tras una falta en el área.

El ex de River Plate sumó su segunda diana en la presente edición del campeonato español y disputó los 90 minutos del encuentro.

"Tuve un poco de suerte; si le hubiese pegado mejor igual me la habría podido parar. Muy feliz de que entrara y de que nos ayudara a conseguir esa diferencia que nos permitió sumar los tres puntos", dijo el delantero a la televisión española tras el encuentro.

También vieron acción el argentino Nahuel Tenaglia, el brasileño Calebe y el uruguayo Carlos Protestoni.

Por la Real Sociedad gozó de minutos el venezolano Jon Aramburu.

El Alavés logró poner fin a una racha de tres derrotas al hilo en el campeonato español para colocarse en la novena posición de la tabla con 18 unidades.

Emersonn (Brasil): Toulouse conquistó una importante victoria frente al Racing de Estrasburgo (1-0) gracias a un tanto del atacante brasileño.

El ariete de 21 años convirtió el único tanto del encuentro (18’) de un remate raso a un rebote en el área.

Emersonn hiló su segundo partido en la Ligue 1 viendo puerta y suma tres dianas en once partidos disputados desde su llegada al club.

El brasileño fue titular y disputó 78 minutos antes de salir de cambio.

También salió de inicio el venezolano Cristian Cásseres.

Por el cuadro visitante vieron acción el argentino Joanquín Panichelli y el paraguayo Julio Enciso.

El Toulouse llegó a 20 unidades para colocarse en la novena posición de la tabla.

