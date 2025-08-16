Sudamericanos en Europa: Richarlison marca un doblete y Tenaglia sella triunfo del Alavés

Richarlison (Brasil): El atacante fue la gran figura en el triunfo del Tottenham ante el Burnley (3-0) en la jornada inaugural de la Premier League al convertir un doblete.

El brasileño encaminó la victoria local antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora (10) con una vistosa volea desde el corazón del área.

Al filo de la hora de juego (60), Richarlison puso el 2-0 parcial en el marcador, esta vez, de una chilena a un centro de Mohammed Kudus.

"Es fantástico que esté marcando (de esa forma). Tengo un delantero que asume riesgos para ayudarnos a ganar. Merece todo el reconocimiento. Ha estado excepcional (ante Burnley)", afirmó el entrenador Thomas Frank.

"Estoy muy contento por él y por los servicios médicos (del club) y los preparadores físicos que han hecho un gran trabajo con él", agregó el preparador danés.

Richarlison, que ha iniciado la campaña como titular, disputó 71 minutos antes de salir de cambio.

También salió de inicio el zaguero argentino Cristian 'Cuti' Romero, mientras el volante uruguayo Rodrigo Bentancur ingresó de cambio en la segunda mitad.

Nahuel Tenaglia (Argentina): El defensor facturó sobre la hora para que el Alavés se llevara un valioso triunfo ante el recién ascendido Levante (2-1) en la jornada inaugural de la Liga.

Tenaglia puso el 2-1 definitivo en el agregado (90+2) de un potente disparo que se coló en la portería rival por encima del arquero.

El ex de Talleres sumó así su séptima diana en 118 partidos disputados con la camiseta del Alavés.

Nahuel Tenaglia fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

Por su parte, el brasileño Calebe ingresó de cambio en la segunda mitad.

Por el cuadro visitante gozó de minutos el zaguero argentino Matías Moreno, quien ingresó de cambio en la segunda parte.

Alavés se colocó de entrada en la parte alta de la tabla al lado de Barcelona, Rayo Vallecano y Villarreal.

Mauro Icardi (Argentina): El Galatasaray consiguió su segundo triunfo consecutivo en la Superliga turca al imponerse al Karagumruk (3-0) en Estambul.

El delantero argentino Mauro Icardi se encargó de sentenciar con su primer tanto de la campaña.

El ariete albiceleste puso el 3-0 definitivo (87) tras combinarse con el volante uruguayo Lucas Torreira, quien dejó la pelota franca, tras burlar al arquero, para que el argentino rematara al arco vacío.

Esto apenas seis minutos después de que el ex del Inter de Milán ingresara de cambio (81) para disputar sus primeros minutos en la campaña.

Por su parte, Torreira fue titular y disputó los 90 minutos. También salieron de inicio el colombiano Davinson Sánchez y el brasileño Gabriel Sara.

Por el cuadro visitante gozó de minutos el brasileño Serginho.

Con el triunfo, el vigente campeón de la Superliga turca se mantiene en la cima de la tabla con seis unidades.