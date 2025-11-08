Sudamericanos en Europa: Richarlison rescata al Tottenham y Juan Santos marca un doblete en Turquía

Richarlison (Brasil): El Tottenham se quedó con un punto del empate ante el Manchester United (2-2) gracias a un tanto del atacante brasileño.

En un alocado tiempo de compensación, Richarlison puso el 2-1 en el marcador (91’) de un potente cabezazo que dejó sin opciones al belga Senne Lammens.

La alegría duró poco al conjunto local, ya que los Red Devils lograron nivelar de nuevo en el último suspiro (96’).

El atacante, que llegó a cuatro dianas en lo que va de la campaña, volvió a la titularidad después de cuatro partidos de la Premier League ingresando de cambio y disputó los 90 minutos del encuentro.

También salió de inicio el central argentino Cristian Romero, quien tuvo que ser sustituido en la recta final (88’) debido a una lesión. En tanto, el centrocampista uruguayo Rodrigo Bentancur fue suplente e ingresó de cambio (79’) para disputar los últimos diez minutos del encuentro.

Por el Manchester United vieron acción los brasileños Casemiro y Matheus Cunha, y el uruguayo Manuel Ugarte.

Con el empate, el Tottenham sumó su segundo partido sin ganar en el campeonato inglés, aunque logró mantenerse en la zona europea de la tabla al colocarse en la quinta posición con 18 unidades.

Juan Santos (Brasil): El Göztepe hiló su segunda victoria en la Superliga turca al imponerse al Kasimpasa (2-0) gracias al delantero brasileño, quien se lució con un doblete.

El futbolista surgido en las filas del Sao Paulo tardó apenas tres minutos en asegurar el triunfo para el cuadro visitante, afianzándose como el máximo goleador de su equipo.

Santos abrió el marcador (52’) tras combinarse con su compatriota y pareja en ataque, Janderson.

El cuadro local no había terminado de asimilar el golpe cuando Juan Santos firmó su segundo tanto de la noche (55’).

El atacante de 23 años hiló su segunda jornada en el campeonato turco viendo puerta para llegar a cinco dianas en once partidos disputados hasta el momento.

Janderson, por su parte, registró su tercera asistencia en el torneo.

Ambos fueron titulares al lado de su compatriota Heliton, mientras el también brasileño Rhaldney ingresó de cambio en la recta final (89’).

Por el cuadro local vio acción el defensor brasileño Claudio Winck, quien disputó el partido completo.

El Göztepe llegó a 22 unidades, ubicándose en la cuarta posición de la tabla, a siete puntos del líder, Galatasaray (29).

Thalisson Kelven (Brasil): El defensor central se estrenó como goleador con la camiseta del Genclerbirligi en el triunfo ante el Basaksehir (2-1) en la Superliga turca.

El zaguero abrió el marcador (35’) con un remate desde cerca aprovechando la confusión del rival tras una carambola en el área, producto de una jugada a balón parado.

El defensor, que ocupó la demarcación de lateral zurdo por primera vez en la temporada, fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

Por el cuadro visitante vio acción el defensor brasileño Leandro Duerte.

Con el triunfo, el Genclerbirligi logró poner fin a una racha de dos derrotas consecutivas para llegar a once unidades, colocándose en el puesto once de la tabla y alejándose a dos puntos de la zona de descenso.

