El brasileño Rodrygo Goes convirtió un doblete por segunda jornada consecutiva en la victoria del Real Madrid ante el Cádiz (3-0).

Rodrygo, que continúa ocupando la plaza de centro delantero en el cuadro 'merengue, también firmó su cuarta asistencia de la temporada.

En Inglaterra, el argentino Alejandro Garnacho encaminó el triunfo del Manchester United ante el Everton (3-0) con un golazo de chilena.

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes Ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Walter Benítez – Piero Hincapié, Rogério, Sebastián Coates – Joelinton, Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Douglas Luiz – Paulo Dybala, Rodrygo Goes y Lautaro Martínez.

Arquero:

Walter Benítez (PSV/ARG): El arquero argentino hiló su tercera valla invicta en la Eredivisie en el triunfo ante el Twente (3-0).

Walter Benítez suma once puertas a cero en lo que va de la campaña, nueve de ellas en el campeonato neerlandés.

Defensores:

Piero Hincapié (Bayer Leverkusen/ECU): El central registró su primera asistencia en la campaña en la victoria ante Werder Bremen (3-0).

Rogério (Wolfsburgo/BRA):El lateral se estrenó como goleador en la Bundesliga en el triunfo ante Leipzig (2-1).

Rogério firmó el tanto que supuso el 2-1 definitivo (66) con un disparo a la escuadra. Con la victoria, Wolfsburgo llegó a 16 unidades para colocarse en la octava posición de la tabla.

Sebastián Coates (Sporting de Portugal/URU): El defensor 'charrúa' convirtió su segundo tanto en la temporada en la goleada ante el Dumiense (8-0).

Además, el central se convirtió en el extranjero con más partidos disputados (341) con la camiseta del Sporting.

Volantes y centrocampistas:

Joelinton (Newcastle/BRA): El centrocampista se estrenó como goleador en la presente temporada de la Premier League en el triunfo ante el Chelsea (4-1).

"¡Por fin! (Anoté) mi primer gol de la temporada. Lo había estado intentando y perdí una buena oportunidad en la primera parte. Hoy me sentí muy bien de poder marcar", dijo el brasileño a los medios del club.

Alejandro Garnacho (Manchester United/ARG): El argentino marcó un golazo en la victoria ante el Everton (3-0) en la Premier League.

Garnacho, que fue titular y jugó 72 minutos, abrió el marcador (3) con una vistosa 'chilena' a un envío de Diogo Dalot desde un costado del área.

El volante 'albiceleste' suma cuatro goles en 32 partidos disputados en la Premier League.

Matías Soulé (Frosinone/ARG): El extremo diestro de 20 años convirtió su sexto gol en la temporada de la Serie A para encaminar el triunfo ante el Génova (2-1).

Douglas Luiz (Aston Villa/BRA): El centrocampista contribuyó con una asistencia a la victoria a domicilio ante el Tottenham (2-1).

El brasileño suma seis dianas y tres pases a gol en 20 partidos disputados hasta el momento en la presente temporada.

Atacantes:

Paulo Dybala (Roma/ARG): La 'Joya' marcó y asistió para que el equipo dirigido por José Mourinho se impusiera al Udinese (3-1) en la Serie A.

Dybala suma tres tantos y cuatro servicios en lo que va de la temporada en el campeonato italiano.

Rodrygo Goes (Real Madrid/BRA): El brasileño firmó un doblete por segunda ocasión consecutiva y dio una asistencia en la victoria ante Cádiz (3-0) con la que el cuadro 'merengue' logró colocarse momentáneamente en la cima de la tabla.

El brasileño reconoció que se enteró "20 minutos antes" de que arrancara el encuentro que iba a salir de inicio debido a la baja de última hora de Brahim Díaz.

"Pensaba que iba a descansar hoy. No estaba muy bien, tenía un poco de problema en la rodilla y me dolía el diente también. Me tocó jugar y qué bueno que salió todo bien", agregó.

Lautaro Martínez (Inter de Milán/ARG): El atacante facturó para que el cuadro 'nerazzurro' rescatara un punto del empate ante la Juventus (1-1), afianzándose así en el liderato en la Serie A.

El 'Toro' llegó a 13 dianas en el campeonato italiano para mantenerse como líder de goleo.

