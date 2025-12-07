Sudamericanos en Europa: Sanabria se estrena con la Cremonese y William Gomes extiende racha

El delantero paraguayo Antonio Sanabria facturó en la victoria de la Cremonese ante el Lecce (2-0) en la Serie A, estrenándose como goleador en la presente temporada.

Con ello, el ariete guaraní llegó a 40 goles en 190 partidos disputados en el campeonato italiano.

En Portugal, el Oporto se afianzó en la cima de la tabla tras imponerse al Tondela (2-0) a domicilio.

El volante brasileño William Gomes hiló su segunda jornada en el campeonato luso viendo puerta al marcar el tanto de la sentencia.

Antonio Sanabria llega a 40 goles en la Serie A

La Cremonese hiló su segunda victoria en la Serie A al imponerse al Lecce (2-0) en el Giovanni Zini.

El delantero paraguayo Antonio Sanabria acaparó los reflectores al contribuir con un tanto, estrenándose como goleador con la camiseta de la Cremo después de diez partidos.

El atacante ingresó de cambio para disputar el último cuarto de hora (75') y tardó apenas tres minutos en hacerse presente en el marcador (78') con el tanto de la sentencia.

Tony puso el 2-0 definitivo de un cabezazo a un centro de Alessio Zerbin, aprovechando la mala colocación del arquero rival.

"Fue una jugada muy rápida. Alessio centró bien y metió la pelota y yo tuve la suerte de marcar. Era importante para darme la confianza que necesitaba", dijo el atacante a los medios del club.

El futbolista guaraní llegó a 40 dianas en 190 partidos disputados en la Serie A. Es el primer paraguayo en alcanzar dicha cifra.

"Estoy muy contento, sobre todo porque antes de ir a la selección estuve de baja por unas molestias en el sóleo. Me fui sin saber si podría jugar, pero al final tuve la oportunidad de jugar contra México (2-1) y marcar. Hoy marqué mi primer gol con la Cremonese y espero que haya más", afirmó.

También gozaron de minutos los argentinos Martín Payero y Franco Vázquez.

Por el cuadro visitante vio acción el atacante albiceleste Santiago Perotti.

La Cremonese cerró la jornada en la novena posición con 20 unidades, ubicándose a tan sólo cuatro puntos de la zona europea de la tabla.

William Gomes sella triunfo del Oporto

El volante brasileño William Gomes tuvo una destacada actuación en el triunfo del Oporto en su visita al Tondela (2-0) en la Liga portuguesa.

El futbolista de 19 años facturó para sellar la victoria de los Dragones y con ello, hiló su segunda jornada viendo puerta.

Gomes puso el 2-0 definitivo (49') tan sólo 86 segundos después de que el español Samu abriera el marcador (47'), aprovechando un grave error del arquero rival.

El también brasileño Bernardo Fontes acabó poniendo la pelota a los pies de William Gomes cuando falló en el intento de sacar desde atrás. El brasileño sólo tuvo que empujarla para marcar a puerta vacía.

El volante formado en las filas del Sao Paulo llegó a seis goles y una asistencia en 17 partidos disputados en lo que va de la campaña.

Gomes repitió como titular y disputó 63 minutos antes de ser sustituido.

También salieron de inicio el argentino Alan Varela y el brasileño Pepé.

Por el cuadro local vieron acción Bernardo y Pedro Maranhao, los colombianos Brayan Medina y Yefrei Rodríguez, y el ecuatoriano Juan Rodríguez.

El Oporto, que sigue sin conocer la derrota después de 13 jornadas disputadas en el campeonato portugués, se afianzó en el liderato con 37 unidades, cinco más que el segundo clasificado, Sporting de Lisboa (32).

