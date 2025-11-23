Sudamericanos en Europa: Soulé marca un golazo y Pellegrino da el triunfo al Parma

El argentino Matías Soulé lideró el ataque de la Roma que se impuso a la Cremonese (3-1) para hacerse con el liderato de la tabla.

El futbolista albiceleste facturó para encaminar el triunfo romano y llegó a cuatro dianas en el campeonato italiano.

También en la Serie A, el delantero argentino Mateo Pellegrino fue la gran figura en la victoria del Parma frente al Hellas Verona (2-1) tras firmar un doblete.

Matías Soulé encamina triunfo de liderato

La Roma logró colocarse en la cima de la tabla por primera vez en la temporada tras imponerse como visitante a la Cremonese (3-1).

El argentino Matías Soulé fue la figura más destacada del encuentro al encaminar el triunfo romano con un golazo. También lució el defensor brasileño Wesley França, quien contribuyó con un tanto.

Soulé abrió el marcador (17') de un potente disparo desde el borde del área que se coló pegado a una esquina, dejando anulado al arquero Emil Audero.

Soulé, que puso fin a una racha de cinco jornadas sin ver puerta, llegó a cuatro dianas en 12 partidos disputados en el campeonato italiano.

El argentino repitió como titular y disputó 85 minutos antes de salir de cambio.

Ya en la segunda parte (69'), Wesley França puso el 3-0 en el electrónico con una buena definición a corta distancia, dejando el balón colgado sobre el arquero rival. El brasileño se marchó sustituido en la recta final (80') con un saldo de dos goles en once partidos disputados hasta el momento.

La Loba conquistó su segunda victoria al hilo en el campeonato italiano y llegó a 27 unidades, colocándose en la primera posición de la tabla con dos puntos de ventaja frente al segundo clasificado, el Milan (25).

Mateo Pellegrino luce con un doblete

El Parma logró alejarse a tres puntos de la zona de descenso tras imponerse al Hellas Verona (2-1) fuera de casa.

El delantero argentino Mateo Pellegrino fue la gran figura del encuentro tras firmar su segundo doblete de la campaña.

El ex de Vélez Sarsfield abrió el marcador (18') de un potente cabezazo a un rechace desde el corazón del área.

El cuadro local respondió pasada la hora de juego (65') por conducto del brasileño Giovane, quien aprovechó una carambola en el área para empujar el esférico con el cuerpo al fondo de la red.

El Parma, que venía de una racha de seis partidos sin conocer la victoria, apretó para recuperar la ventaja. Lo logró faltando diez minutos para el pitido final (80') gracias a una genialidad de Pellegrino, que aprovechó la mala colocación del arquero rival para sentenciar con un globo desde el borde del área.

Pellegrino, que disputó los 90 minutos del encuentro, llegó a cuatro goles en 12 partidos del campeonato italiano.

"Pelle es un ejemplo por cómo trabaja en el día a día. Cuida cada detalle y está creciendo muchísimo. Me alegra poder trabajar con alguien como él, que siempre tiene mucha energía y ayuda mucho al equipo", dijo el entrenador Carlos Cuesta tras el encuentro.

También disputaron el partido completo sus compatriotas Lautaro Valenti y Mariano Trolio, mientras Nahuel Estevez ingresó de cambio en la segunda parte.

Por el cuadro local vieron acción el brasileño Giovane y el colombiano Daniel Mosquera.

El Parma logró colocarse en el puesto 15º de la tabla con once unidades luego de dos victorias, cinco empates y cinco derrotas.

pnv/dr