Sudamericanos en Europa: ‘Taty’ Castellanos brilla en la Serie A y Lucas Paquetá mantiene ritmo goleador

El delantero argentino Valentín 'Taty' Castellanos fue la gran figura en la goleada de la Lazio ante el Hellas Verona (4-0) en la Serie A italiana.

El ariete 'albiceleste' convirtió su primera diana de la temporada y registró un doblete de asistencias.

En Inglaterra, el volante brasileño Lucas Paquetá facturó por segunda jornada consecutiva en el triunfo del West Ham United ante el Nottingham Forest (3-0).

Castellanos lidera goleada de la Lazio

La Lazio consiguió su primer triunfo en la temporada con una goleada ante el Hellas Verona (4-0) de la mano del delantero argentino Valentín Castellanos.

'Taty' contribuyó con un tanto y dos asistencias y fue elegido el MVP del encuentro.

El francés Matteo Gendouzi abrió el marcador con un tanto 'de vestidor' (3) con un remate a un centro medido del argentino.

El centrocampista galo volvió a combinarse con 'Taty' para el 2-0 parcial (10) que dejó prácticamente encaminada la victoria.

Castellanos puso el 3-0 en el marcador poco antes del descanso (41) de un potente cabezazo a un centro de Nicolo Rovella en el cobro de una falta.

"Marcar goles siempre es importante para un delantero", dijo a la televisión italiana luego de estrenarse como goleador en la presente temporada.

"La confianza es muy importante para mí y espero jugar aquí en la Lazio muchos años más", agregó.

En tanto, el entrenador Maurizio Sarri destacó la actuación del atacante.

"Tiene trucos en su repertorio. A menudo bromeo diciendo que sólo marca goles espectaculares. Creo que todavía le quedan algunos goles más (que marcar) que el año pasado. Todos esperamos su máximo potencial, pero está creciendo", dijo a la televisión italiana.

El argentino repitió como titular y disputó 78 minutos antes de marcharse con un saldo de 21 goles y 15 asistencias en 88 partidos disputados con la camiseta celeste.

Por parte del Hellas Verona vieron acción el brasileño Giovane y el colombiano Daniel Mosquera.

Con el triunfo, el cuadro romano logró colocarse en la séptima posición de la tabla con tres unidades.

Paquetá se asienta con el West Ham

El West Ham puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas tras imponerse al Nottingham Forest (3-0) a domicilio.

El volante brasileño Lucas Paquetá contribuyó con un tanto y acaparó los reflectores al enviar un mensaje claro al club.

Paquetá puso el 2-0 en el marcador (88) con el cobro de un tiro penal luego de que el árbitro decretara el máximo castigo por una falta en el área.

El brasileño celebró haciendo el gesto de contestar el teléfono para tirarlo y besarse el escudo inmediatamente, poniendo fin a la especulación en torno a su posible marcha rumbo al Aston Villa.

Paquetá, que venía de marcar su primer tanto de la campaña en la derrota ante el Chelsea (5-1), suma 21 goles y 14 asistencias en 124 partidos disputados con la camiseta de los 'Hammers'.

El ex del Flamengo, fijo en el esquema del entrenador Graham Potter, disputó el partido completo.

Por parte del cuadro local vieron acción los brasileños Murillo e Igor Jesus.

"Estoy encantado (con el resultado) por los jugadores y el equipo. Han mostrado la calidad que tienen; la unión y la conexión", dijo Potter luego de que el conjunto londinense conquistara su primer triunfo en la campaña.

"Estoy muy orgulloso de mis jugadores por su actuación", puntualizó el preparador inglés.

La victoria permitió al West Ham salir de la zona de descenso, ubicándose en el puesto 16 de la tabla con tres unidades.

pnv/iga