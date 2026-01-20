Sudamericanos en Europa: Vinícius Jr. lidera victoria del Real Madrid y Gabriel Jesus marca un doblete

El brasileño Vinícius Jr. fue la gran figura en el triunfo por goleada del Real Madrid ante el Mónaco (6-1), este martes en el Bernabéu.

El extremo zurdo firmó un tanto y estuvo directamente implicado en otros tres goles, poniendo fin a una racha de más de tres meses sin ver puerta.

Por su parte, el volante argentino Franco Mastantuono se estrenó como goleador en la Champions League y el uruguayo Federico Valverde contribuyó con dos pases a gol.

En Italia, el delantero brasileño Gabriel Jesus firmó un doblete en el triunfo del Arsenal en su visita al Inter de Milán (3-1).

- Vini se hace perdonar en el Bernabéu -

El Real Madrid se impuso por goleada al Mónaco (6-1) en el Santiago Bernabéu, colocándose provisionalmente en la segunda posición de la tabla con tan solo una jornada por disputarse en la Fase de Liga de la Champions League.

El extremo brasileño Vinícius Jr. fue la gran figura del encuentro, al firmar un tanto y tres asistencias.

Con ello, Vinícius llegó a 30 goles y 30 asistencias en 75 partidos disputados en la máxima competición europea.

El francés Kylian Mbappé se encargó de abrir el marcador(5') con un remate desde el borde del área a un pase del uruguayo Federico Valverde.

El ariete galo duplicó la ventaja merengue (26') con un remate a quemarropa a un servicio de Vinícius Jr.

La fiesta goleadora del cuadro merengue continuó al poco tiempo de iniciar la segunda parte (51'), cuando el argentino Franco Mastantuono envió la pelota al fondo de la red de un remate a un servicio más del brasileño.

Con ello, el ex de River Plate se estrenó como goleador en el torneo continental.

La cuenta local aumentó a 4-0 gracias a un remate de Vinícius que rebotó en el defensor del Mónaco Thilo Kehrer antes de meterse en la puerta defendida por Philipp Kohn.

Vinícius Jr. redondeó su buena actuación pasada la hora de juego (63’) cuando firmó el quinto tanto local después de colarse en el área con el balón controlado, burlando a la marca.

El inglés Jude Bellingham puso el 6-1 definitivo en el marcador (80') tras recibir un pase medido de Valverde.

Vinícius Jr. fue titular y disputó el partido completo.

"Los últimos días han sido muy difíciles para mí, para todos los compañeros, sobre todo por los pitidos y por todo lo que se habla sobre mi nombre. Siempre estoy en el foco y no quiero estarlo por cosas fuera del campo", dijo Vinícius, después de que fuera señalado como uno de los responsables de la marcha del entrenador Xabi Alonso.

También Valverde y Mastantuono salieron de inicio. Ambos fueron sustituidos en la segunda parte.

Por el cuadro visitante vieron acción los brasileños Vanderson y Caio Henrique.

- Gabriel Jesus encamina triunfo del Arsenal -

El Arsenal extendió su marcha perfecta en la Champions League a siete victorias en siete partidos luego de imponerse a domicilio al Inter de Milán (3-1).

El delantero brasileño Gabriel Jesus fue la gran figura del encuentro al contribuir con un doblete al triunfo del cuadro londinense.

Jesus abrió el marcador (10') de una forma accidentada después de que un remate de Jurrien Timber rebotara en él antes de colarse en la puerta.

El brasileño se encargó de sentenciar (31') de un potente cabezazo a un rebote en el área.

El brasileño, quien recientemente volvió de una lesión, suma tres tantos en 12 partidos disputados hasta el momento.

"Echamos mucho de menos a Gabriel Jesus (mientras estuvo fuera). Estoy muy contento con la actuación de esta noche, porque no hay otra manera de ganar en San Siro", dijo el entrenador Mikel Arteta.

Gabriel Jesus fue titular y disputó 75 minutos. En tanto, sus compatriotas Gabriel Magalhaes y Gabriel Martinelli ingresaron de cambio en la segunda parte.

Por el cuadro local vieron acción el argentino Lautaro Martínez y el brasileño Luis Henrique.