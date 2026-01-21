Sudamericanos en Europa: Vinícius Jr. luce en el Bernabéu y Gabriel Jesus marca un doblete

Vinícius Jr. fue la gran figura en la goleada del Real Madrid ante el Mónaco (6-1) al firmar un tanto y un triplete de asistencias. Con ello, el volante brasileño llegó a 30 goles y 30 asistencias en 75 partidos de la Champions League.

En Londres, Gabriel Jesus facturó por partida doble en la victoria ante el Inter de Milán (3-1) con la que el Arsenal aseguró su pase directo a los octavos de final.

Tras la disputa de los partidos de la jornada en la fase de liga de la Champions League, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Alisson Becker – Cristian Romero, Federico Valverde, Rodinei – Franco Mastantuono, Moisés Caicedo, Giuliano Simeone, Vinícius Jr. – Gabriel Jesus, Luis Suárez, Camilo Durán.

Arquero:

Alisson Becker (Liverpool/BRA): El brasileño hiló su segunda valla invicta en la Champions League en el triunfo ante el Olympique de Marsella (3-0).

Con la victoria, el Liverpool logró colocarse en la cuarta posición de la tabla con 15 unidades.

Defensores:

Cristian Romero (Tottenham/ARG): El central facturó para encaminar el triunfo ante el Borussia Dortmund (2-0) en Londres.

'Cuti' hiló su segundo partido viendo puerta y suma cinco dianas en 24 partidos disputados en lo que va de la campaña.

Federico Valverde (Real Madrid/URU): El uruguayo repitió como lateral y firmó un doblete de asistencias en la goleada ante el Mónaco (6-1).

Rodinei (Olympiacos/BRA): El lateral fue clave en la victoria ante el Bayer Leverkusen (2-0) con la que el cuadro griego consiguió mantenerse vivo en la competición, contribuyendo con dos pases a gol.

Volantes y centrocampistas:

Franco Mastantuono (Real Madrid/ARG): El volante argentino se estrenó como goleador en la Champions League en el triunfo ante el Mónaco (6-1).

"Estoy muy contento por el gol, por mi equipo, por mostrar esa personalidad que necesitábamos", dijo el ex de River Plate tras el encuentro.

"Me sirvió mucho para la confianza, porque venía de varios partidos sin jugar", agregó.

Moisés Caicedo (Chelsea/ECU): El centrocampista firmó su segunda diana en la Champions League para asegurar los tres puntos de la victoria ante el Pafos (1-0).

Con ello, el Chelsea llegó a 13 unidades para llegar a la última fecha de la Fase de Liga como octavo clasificado.

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid/ARG): El argentino facturó para que el cuadro rojiblanco rescatara un punto del empate ante el Galatasaray.

Vinícius Jr. (Real Madrid/BRA): El brasileño fue la gran figura en la victoria ante el Mónaco (6-1) al registrar un tanto y tres asistencias.

Con ello, Vinícius Jr. llegó a 30 goles y 30 asistencias en 75 partidos disputados en la máxima competición europea.

"Los últimos días han sido muy difíciles para mí, para todos los compañeros, sobre todo por los pitidos y por todo lo que se habla sobre mi nombre. Siempre estoy en el foco y no quiero estarlo por cosas fuera del campo", dijo Vinícius, después de que fuera señalado como uno de los responsables de la marcha del entrenador Xabi Alonso.

Atacantes:

Gabriel Jesus (Arsenal/BRA): El atacante brasileño firmó un doblete para asegurar los tres puntos de la victoria ante el Inter de Milán (3-1).

El brasileño, quien recientemente volvió de una lesión, suma tres tantos en 12 partidos disputados hasta el momento.

"Echamos mucho de menos a Gabriel Jesus (mientras estuvo fuera); estoy muy contento con la actuación de esta noche, porque no hay otra manera de ganar en San Siro", dijo el entrenador Mikel Arteta.

Luis Suárez (Sporting de Lisboa/COL): El ariete colombiano facturó por partida doble para que el conjunto portugués se impusiera al PSG (2-1).

Suárez suma cuatro goles en siete partidos disputados en el torneo continental.

Camilo Durán (Qarabag/COL): El ariete colombiano convirtió un doblete en la victoria ante el Eintracht Fráncfort (3-2).

Durán hiló su segundo encuentro en el torneo viendo puerta y llegó a cuatro dianas en siete partidos.