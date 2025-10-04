Sudamericanos en Europa: Vinícius Jr. marca un doblete y Caicedo encamina el triunfo del Chelsea

Vinícius Jr. (Brasil): El Real Madrid logró volver momentáneamente a la cima de la tabla tras imponerse al Villarreal (3-1) en el Santiago Bernabéu.

El volante brasileño Vinícius Jr. fue clave para que el equipo merengue se quedara con los tres puntos al facturar por partida doble.

Vini rompió el cero al inicio de la segunda mitad (47) con un disparo desde el corazón del área después de combinarse con el francés Kylian Mbappé y superar a varios defensores rivales.

Con poco más de 20 minutos por disputarse (69), el brasileño duplicó la ventaja local con un tiro penal después de ser derribado en el área.

Vinícius Jr. suma cinco goles y cuatro asistencias en ocho partidos de Liga disputados hasta el momento.

El brasileño repitió como titular y disputó el partido completo.

"Vinícius me ha gustado mucho, no sólo por los goles. Ha sido muy desequilibrante. Ha generado mucho", dijo el entrenador Xabi Alonso a los medios del club.

También salieron de inicio el uruguayo Federico Valverde, el argentino Franco Mastantuono y el brasileño Éder Militao.

Por su parte, el volante brasileño Rodrygo Goes ingresó en la recta final (83) para sustituir a Kylian Mbappé.

Por el Villarreal vio acción el uruguayo Santiago Mouriño, quien disputó 77 minutos antes de ser expulsado por segunda amarilla tras una entrada a Vinicius.

Moisés Caicedo (Ecuador) y Estevao (Brasil): El Chelsea puso fin a una racha de tres partidos en la Premier League sin conocer la victoria al imponerse al Liverpool (2-1) en Londres.

El centrocampista ecuatoriano Moisés Caicedo se encargó de abrir el marcador (14) de un potente disparo a la escuadra que dejó sin opciones al arquero Giorgi Mamardashvili.

El ecuatoriano sumó así su tercer tanto en siete partidos disputados y ya es su campaña más goleadora desde su llegada a la Premier League en la temporada 2020-21.

También destacó el brasileño de 18 años Estevao, quien puso el 2-1 definitivo con un disparo a puerta vacía en el último suspiro (95), estrenándose como goleador con la camiseta del Chelsea.

El brasileño había ingresado de cambio (75) para disputar el último cuarto de hora del encuentro.

También vieron acción los argentinos Alejandro Garnacho y Enzo Fernández. Ambos formaron parte del cuadro inicial.

Por su parte, el argentino Alexis Mac Allister fue titular con el Liverpool y disputó 86 minutos antes de ser reemplazado.

El Chelsea llegó a once puntos para ubicarse en la sexta posición de la tabla.

Máximo Perrone (Argentina): El centrocampista albiceleste se estrenó como goleador en la Serie A con el tanto que supuso el empate entre el Como y la Atalanta (1-1) en el derbi lombardo.

Perrone se encargó de asegurar un punto para la escuadra dirigida por Cesc Fábregas (19) con un golazo: un cruzado bombeado a un rechace de la defensa que chocó en el poste antes de meterse a la puerta por detrás del arquero.

Segundos antes, el ex de Vélez había impedido que la Dea se pusiera 2-0 por delante barriéndose para sacar una pelota prácticamente en la línea.

Perrone fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

También salieron de inicio el brasileño Diego Carlos y el argentino Nicolás Paz.

Por el cuadro local vio acción el brasileño Ederson, quien fue titular y disputó 74 minutos antes de ser reemplazado.

El Como hiló su cuarto partido en la Serie A sin conocer la derrota y llegó a nueve unidades para colocarse en la séptima posición de la tabla.

