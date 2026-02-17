Sudamericanos en Europa: Vinícius Jr. marca un 'golazo' y Gabriel Sara brilla en Estambul

El Real Madrid se impuso por la mínima al Benfica (1-0) gracias a un tanto del brasileño Vinícius Jr. Con ello, el atacante se convirtió en el segundo máximo goleador brasileño en la Champions League después de Neymar (43).

En Turquía, el centrocampista brasileño Gabriel Sara fue la gran figura en la goleada del Galatasaray ante la Juventus (5-2).

El ex del Norwich marcó y asistió, estrenándose como goleador en el torneo.

También el defensor colombiano Davinson Sánchez jugó un papel importante al contribuir con un tanto.

- Gabriel Sara lidera triunfo del Galatasaray -

El Galatasaray saldó la ida de los dieciseisavos de final de la Champions League con una goleada ante la Juventus (5-2) en Estambul.

El centrocampista brasileño Gabriel Sara se llevó el premio al Jugador Más Valioso del partido al convertir un tanto y una asistencia.

Por su parte, el central colombiano Davinson Sánchez contribuyó con un tanto, estrenándose como goleador en el torneo continental después de 36 partidos.

Sara abrió el marcador (15') de un potente disparo de primera a un rebote en el área.

Ya en la segunda parte (60') Davinson Sánchez puso el 3-2 parcial de un cabezazo a un centro de Gabriel Sara en el cobro de una falta.

Sara, que marcó su primer tanto en competición europea, suma seis dianas y tres asistencias en la presente temporada.

Davinson Sánchez, por su parte, sumó su segundo tanto de la campaña para llegar a diez goles en 109 partidos con la camiseta del Galatasaray.

"Creo que marqué el gol en un momento clave, pero podemos decir que el gol crucial fue el tercero (de Sánchez). A partir de ahí ganamos impulso y energía para volver a marcar", dijo Gabriel Sara a los medios de la UEFA.

Ambos fueron titulares y disputaron el partido completo.

También salió de inicio el uruguayo Lucas Torreira, mientras el atacante argentino Mauro Icardi ingresó de cambio en la segunda mitad (77').

Por la Juventus vieron acción el brasileño Bremer, quien disputó 34 minutos antes de ser reemplazado por lesión, y el colombiano Juan Cabal.

El cafetero apenas disputó siete minutos antes de ver la tarjeta roja por doble amonestación (67').

- Vinícius Jr. salva al Real Madrid -

El extremo brasileño marcó un golazo para que el Real Madrid se llevara la ventaja por la mínima (1-0) en su visita al Benfica.

Vini sentenció (50') con un soberbio disparo cruzado justo a la escuadra, poniendo el esférico lejos del alcance de Anatoli Trubin.

"Ahí se ha acabado el partido", reconoció el entrenador del Benfica José Mourinho.

"Marcas un gol como estos y te tienes que ir a hombros de tus compañeros", enfatizó el entrenador portugués.

Sin embargo, el partido se detuvo durante casi diez minutos, cuando se activó el protocolo antirracismo. Vinícius Jr. denunció al argentino Gianluca Prestianni ante el árbitro por haberlo llamado 'mono' en una discusión tras el festejo.

De acuerdo con el protocolo antirracismo, la acción, de ser comprobada, amerita una sanción de hasta diez partidos, pero el ex de Vélez se cubrió la boca con la camiseta y la revisión del VAR no logró determinar la existencia del insulto.

"Vini está bien, tranquilo. Es algo que no le gusta a nadie. Es el jugador del Benfica (Prestianni) al que hay que preguntar qué ha dicho. Es algo que tenemos que erradicar del fútbol y si los futbolistas no son los que ponen el remedio a esto es muy complicado", dijo el entrenador merengue Álvaro Arbeloa tras el encuentro.

Por su parte, el capitán del Real Madrid, Federico Valverde señaló que "si te cubres la boca con la camiseta para decir algo, es obvio que vas a decir algo realmente feo".

Vinícius, que llegó a once dianas en la presente temporada, suma 31 tantos en la Champions League y ya es el segundo máximo goleador brasileño en el torneo detrás de Neymar (43).

Vinícius Jr. fue titular y disputó el partido completo, junto con el uruguayo Federico Valverde.

Por el cuadro local vieron acción los argentinos Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni, y el colombiano Richard Ríos.