Sudamericanos en Europa: Vinícius Jr sella pase a octavos y Marquinhos salva al PSG

El volante brasileño Vinícius Jr facturó para sellar el triunfo ante el Benfica (2-1) con el que el Real Madrid amarró su pase a los octavos de final de la Champions League

"Vini" hiló cinco partidos viendo puerta por primera vez en la temporada

También el uruguayo Federico Valverde jugó un papel clave al firmar un doblete de asistencias

En París, el defensor brasileño Marquinhos convirtió su segunda diana en la presente temporada de la Champions en la igualada entre el PSG y el Mónaco (2-2)

- Vinícius Jr extiende racha goleadora -

El Real Madrid consiguió su pase a la ronda de octavos de final de la Champions League tras imponerse al Benfica (2-1) en el Santiago Bernabéu

El volante brasileño Vinícius Jr facturó para sellar el triunfo del cuadro merengue y sumó su quinto partido consecutivo viendo puerta

Por su parte, el uruguayo Federico Valverde firmó un doblete de asistencias y llegó a 75 partidos disputados en el torneo continental

El cuadro lisboeta sorprendió al ponerse por delante (14'), dejando la eliminatoria abierta después de que el Real Madrid se hiciera con la ventaja (1-0) en la ida

Pero el Real Madrid reaccionó inmediatamente (16) al poner el 1-1 parcial en el marcador gracias a un remate del francés Aurélien Tchouaméni a un pase de Valverde

Ya en la recta final (80'), Vinícius Jr puso el 2-1 definitivo de un potente disparo a una esquina desde el corazón del área a un balón filtrado por el "Halcón"

Con ello, Vinícius Jr llegó a 13 dianas y once asistencias en 37 partidos disputados en lo que va de la campaña; seis en los últimos cinco partidos

Por su parte, Valverde alcanzó los 75 partidos disputados en la máxima competición europea con un saldo de tres dianas y 12 asistencias

Ambos fueron titulares y disputaron el partido completo, mientras el argentino Franco Mastantuono ingresó de cambio en la segunda mitad (77')

Por parte del Benfica vieron acción los argentinos Nicolás Otamendi y Enzo Barrenechea y el colombiano Richard Ríos

- Marquinhos marca gol tranquilizador -

El defensor central brasileño Marquinhos jugó un papel clave para que el PSG consiguiera su pase a los octavos de final de la Champions League al contribuir con un tanto al empate ante el Mónaco (2-2) en la vuelta

El capitán del cuadro parisino puso el 1-1 parcial en el marcador (60') con un remate a quemarropa a un servicio del francés Desiré Doué

El zaguero sumó así dos tantos en la presente temporada del torneo continental

En total, Marquinhos ha marcado once goles y ha dado cuatro asistencias en 115 partidos disputados en la competición

El futbolista surgido en las filas del Corinthians fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro

También el central ecuatoriano Willian Pacho salió de inicio y jugó el partido completo

Por el cuadro visitante vieron acción los brasileños Vanderson y Caio Henrique