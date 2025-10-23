Sudamericanos lideran goleada del Chelsea y Luis Díaz se estrena en Champions

El Chelsea cosechó su segunda victoria europea al imponerse por goleada al Ajax (5-1). El ecuatoriano Moisés Caicedo, el argentino Enzo Fernández y el brasileño Estevao contribuyeron con un tanto cada uno.

En Alemania, el volante colombiano Luis Díaz facturó en el triunfo del Bayern Múnich ante el Brujas (4-0), estrenándose como goleador en la presente temporada de la Champions League.

Con ello, el guajiro llegó a 12 dianas, igualando la marca de Radamel Falcao como segundo máximo goleador colombiano en la competición.

Primer gol en Champions de Estevao

El Chelsea goleó al Ajax (5-1) puso con seis puntos en la liga de 36 equipos de la Champions League.

El delantero brasileño Estevao se estrenó como goleador en la competición y con ello se convirtió en el futbolista más joven (18 años) en marcar un tanto europeo con la camiseta del cuadro londinense.

Por su parte, el centrocampista ecuatoriano Moisés Caicedo sumó su cuarta diana de la temporada, algo que no conseguía desde 2020, con el Independiente del Valle.

También vio puerta el argentino Enzo Fernández.

Caicedo puso el 2-1 parcial en el electrónico (27') con un potente disparo desde fuera del área.

Enzo Fernández, que volvió a portar el gafete de capitán, elevó la cuenta local a 3-1 con el cobro de un tiro penal (45').

Estevao apareció cinco minutos después, en tiempo de compensación (45'), para firmar el 4-1.

Con la victoria encaminada, el entrenador Enzo Maresca reservó a Enzo Fernández apenas inició la segunda mitad y dio descanso a Moisés Caicedo poco después (49'). Estevao disputó el partido completo.

También salió de inicio el argentino Facundo Buonanotte, mientras el brasileño Andrey Santos ingresó de cambio en la segunda parte.

Por el Ajax vio acción el defensor brasileño Lucas Rosa.

Luis Díaz iguala marca de Falcao

El volante colombiano Luis Díaz se estrenó como goleador en la presente temporada de la Champions League en el triunfo del Bayern Múnich ante el Brujas (4-0).

Con ello, el guajiro llegó a 12 dianas, igualando la marca de Radamel Falcao (12) y colocándose a tan sólo un tanto de Jackson Martínez (13) como máximo goleador colombiano en la competición continental.

'Lucho' puso el 3-0 parcial en el marcador (34') con un 'golazo': controló justo en el borde del área y tras abrirse espacio, fusiló a Nordin Jackers de un potente disparo que se coló rozando el travesaño.

El colombiano, que disputó 81 minutos antes de ser reemplazado, suma seis tantos y cuatro asistencias en los once partidos que ha disputado en lo que va de la temporada.

El Bayern Múnich logró mantener el paso perfecto desde el inicio de la temporada con 12 victorias en todas las competiciones, tres en Champions League.

Con ello, logró colocarse en la segunda posición de la tabla, igualado en puntos (9) con el líder, PSG.

pnv