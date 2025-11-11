Sudán.- Al Burhan reafirma su compromiso de cooperar con la ONU en el marco de la crisis humanitaria en Sudán

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El jefe del Ejército de Sudán y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, ha reafirmado ante el jefe de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Tom Fletcher, su compromiso de cooperar con la ONU en el marco de la crisis humanitaria en el país africano, agravada tras la caída de la ciudad de El Fasher a manos de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

Al Burhan ha subrayado durante una reunión con Fletcher celebrada en Puerto Sudán que los organismos de la ONU deben "respetar la soberanía y los intereses nacionales" del país, según un comunicado publicado en redes sociales por el Consejo Soberano de Transición.

Por su parte, Fletcher ha descrito su reunión con Al Burhan como "fructífera" y "constructiva", mientras que ha indicado que la ONU "está preparada para brindar asistencia humanitaria a quienes la necesiten, especialmente alimentos y medicamentos".

El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU se encuentra de viaje en el país africano con el objetivo de "apoyar los esfuerzos de paz", así como "presionar" para que las agencias de la ONU obtengan acceso humanitario sobre el terreno.

La irrupción de las RSF en El Fasher, principal bastión de las Fuerzas Armadas en Darfur y sometida a un cruento cerco durante cerca de 18 meses, se ha visto acompañada por ejecuciones sumarias, violaciones, saqueos y secuestros, entre otras violaciones del Derecho Internacional, algunos de ellos emitidos a través de Internet por los propios responsables.

La guerra civil de Sudán estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.