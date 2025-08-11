Sudán. Al menos 40 muertos en un ataque achacado a las RSF en un campamento de desplazados en Darfur (Sudán)
Sudán: al menos 40 muertos en un ataque achacado a las RSF en un campamento de desplazados en...
MADRID, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -
Al menos 40 personas han muerto en un ataque llevado a cabo este lunes y achacado a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra un campamento de desplazados situado en los alrededores de la ciudad de El Fasher, capital de la provincia sudanesa de Darfur Norte, según ha denunciado una organización de activistas.
La Sala de Emergencias del campamento de Abú Shuk, que ha informado de que otras 19 personas han resultado heridas, ha señalado que las RSF irrumpieron en el lugar, abriendo fuego dentro de las casas de los residentes y las calles, según reza un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook.
El campamento de Abú Shuk se encuentra situado en la parte norte de El Fasher, una ciudad controlada por el Ejército sudanés y sometida a un asedio desde hace meses por parte las RSF, que han llevado a cabo decenas de ataques contra la localidad y los campamentos de desplazados situados en sus alrededores.
La guerra de Sudán, iniciada en abril de 2023 a causa de las discrepancias por la integración de las RSF en el Ejército sudanés --lo que hizo descarrilar definitivamente la transición abierta tras el derrocamiento de Omar Hasán al Bashir en 2019--, ha dejado el país en una situación humanitaria crítica, escenario de la mayor crisis de desplazados a nivel mundial.
