Sudán: al menos trece muertos y alrededor de una veintena de heridos en un ataque atribuido a las RSF en El Fasher

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos trece personas han muerto y cerca de una veintena han resultado heridas este lunes en un ataque atribuido a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en la capital de Darfur Norte, El Fasher, asediada por el grupo desde hace más de 500 días en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 contra el Ejército de Sudán.

La organización civil Red de Médicos de Sudán, que ha informado de que ha sido un ataque deliberado de artillería llevado a cabo a primera hora de la mañana, ha explicado que entre los heridos hay siete niños y una mujer embarazada, según reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X.

La red ha condenado "enérgicamente los continuos crímenes" de las RSF contra civiles desarmados en El Fasher, "en un contexto de condiciones sanitarias extremadamente precarias, con la mayoría de las instalaciones médicas fuera de servicio".

Ante esta situación, "numerosos cadáveres y heridos permanecen atrapados en las zonas atacadas --con un número desconocido--, debido a los continuos bombardeos y enfrentamientos, así como a la dificultad de acceso a los lugares".

"Lo que está sucediendo en El Fasher constituye un crimen de guerra en toda regla y un ataque sistemático contra la vida civil, que se repite día tras día en medio de un vergonzoso silencio internacional y la falta de protección para los cientos de miles de residentes asediados en la ciudad", ha manifestado.

Por último, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional, incluida Naciones Unidas, para que adopte medidas "urgentes" para poner fin a los ataques contra civiles, proporcionar protección "real" a los civiles y al personal médico, abrir corredores humanitarios seguros para evacuar a los heridos, y entregar suministros médicos.

La guerra de Sudán, iniciada en abril de 2023 a causa de las discrepancias por la integración de las RSF en el Ejército sudanés --lo que hizo descarrilar definitivamente la transición abierta tras el derrocamiento de Omar Hasán al Bashir en 2019--, ha dejado el país en una situación humanitaria crítica, escenario de la mayor crisis de desplazados a nivel mundial.