Sudán.- AMP.- La ONU condena los ataques de las RSF contra un hospital y una guardería en el sur de Sudán

MADRID, 8 de diciembre de 2025 (Europa Press)

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado este domingo los ataques perpetrados por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra un hospital y una guardería en la localidad sudanesa de Kalogi, situada en la región de Kordofán, en el sur del país, que han acabado con la vida de más de un centenar de personas.

"El secretario general está consternado por los informes que indican que decenas de niños y otros civiles han muerto en los últimos ataques mortales en Kordofán Sur", ha afirmado en un comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric, que ha subrayado que el líder de la ONU "condena todos los ataques contra personas e infraestructuras civiles, señalando que los ataques contra escuelas y hospitales pueden constituir graves violaciones del Derecho Internacional humanitario".

Guterres, que también ha deplorado el ataque contra un convoy humanitario en la contigua región de Kordofán Norte, ha pedido que no se repitan en la región "las terribles violaciones y abusos de los Derechos Humanos denunciados en El Fasher en los últimos meses, así como las denuncias de graves violaciones del Derecho Internacional humanitario".

En este contexto, ha exhortado a todos los Estados con influencia sobre las partes a que "adopten medidas inmediatas y utilicen su influencia" para obligar a que se ponga fin de inmediato a los combates y se detenga el flujo de armas que alimenta el conflicto.

Asimismo, ha exigido a las partes que cumplan con sus obligaciones en cuanto al Derecho Internacional y ha reiterado su llamamiento a que acuerden el cese inmediato de las hostilidades. "Naciones Unidas está dispuesta a apoyar medidas genuinas para poner fin a los combates en Sudán y trazar un camino hacia una paz duradera", ha argumentado.

Guterres se ha sumado así a la condena emitida horas antes por la Unión Africana por unos ataques que, según el alcalde de la ciudad, Esameldín el Nano, han dejado ya 114 muertos y 71 heridos.

MÁS DE 60 NIÑOS MUERTOS

Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha detallado que entre los muertos figuran más de 60 niños, antes de afirmar que los supervivientes de estos ataques han sido trasladados a un hospital en Kordofán Sur, donde se han emitido llamamientos de urgencia para donaciones de sangre y apoyo médico.

"De manera preocupante, los paramédicos y los socorristas fueron atacados cuando intentaban trasladar a los heridos desde la guardería al hospital", ha denunciado en su cuenta en la red social X.

"La OMS deplora estos ataques sin sentido contra civiles e instalaciones sanitarias y pide una vez más que se ponga fin a la violencia y se aumente el acceso a la ayuda humanitaria, incluida la salud. Los sudaneses han sufrido demasiado. Alto el fuego, ya", ha zanjado.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, alertó la semana pasada sobre la posibilidad de una nueva "oleada de atrocidades" en Sudán ante el repunte de los combates en la región de Kordofán y pidió evitar "otro El Fasher", en referencia a las atrocidades perpetradas por las RSF en la capital de Darfur Norte tras hacerse con su control a finales de octubre.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.