Sudán. Aumentan a más de 50 los muertos, incluidos 33 niños, en un ataque de las RSF a una guardería y un hospital

MADRID, 6 dic. 2025 (Europa Press) -

La organización civil Sudan Doctors Network, que documenta víctimas en el marco de la guerra civil desatada en abril de 2023 en el país africano, ha elevado este viernes a más de 50 el número de víctimas mortales, entre ellas 33 niños, por un ataque con drones achacado a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra una guardería y un hospital en el estado de Kordofán Sur, en el marco de un conflicto que ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial.

Entre los fallecidos, se cuentan además cuatro mujeres y "varios paramédicos que acudieron al lugar para prestar ayuda, pero fueron alcanzados por un segundo ataque inesperado", ha indicado la organización en un comunicado compartido en sus redes sociales en el que ha instado a la comunidad internacional a "activar urgentemente sus mecanismos para detener estas violaciones y proteger a los civiles desarmados" en Sudán.

"Este crimen atroz y masacre inmoral contra niños en su jardín de infantes confirma la política deliberada de las RSF de aterrorizar a los civiles y desplazarlos por la fuerza, tácticas que han empleado sistemáticamente en El Fasher, Kordofán y otras regiones", sentencia el escrito firmado por la portavoz de de la Red de Médicos Sudaneses, Razan al Mahdi.

La misma organización había notificado la víspera el fallecimiento de al menos nueve personas, incluidos cuatro niños y dos mujeres, por el ataque perpetrado el mismo jueves, presentado como "una grave violación del Derecho Internacional Humanitario".

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.