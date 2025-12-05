Sudán.- Aumentan a más de medio centenar los muertos, incluidos unos 30 niños, en un ataque de las RSF en Kordofán Sur

MADRID, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El balance de víctimas mortales por el ataque con drones llevado a cabo en la víspera y achacado a las Fuerzas de Apoyo Rápido contra una guardería y un hospital en la región de Kordofán Sur ha aumentado a más de medio centenar, incluidos unos 30 niños, en uno de los ataques más letales que ha presenciado esta región desde el estallido de la guerra entre el grupo y el Ejército de Sudán a principios de 2023.

La Red de Médicos de Sudán ha informado que el balance de fallecidos "ya excede las 50 víctimas, incluidos 33 niños y cuatro mujeres", mientras que entre las bajas hay también "varios paramédicos que acudieron al lugar de los hechos para prestar ayuda, pero fueron alcanzados por un segundo ataque inesperado".

"Este atroz crimen y masacre inmoral contra niños en su guardería confirma la política deliberada de las RSF de aterrorizar a la población civil y desplazarla por la fuerza, tácticas que han empleado sistemáticamente en El Fasher, Kordofán, y otras regiones", reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X.

En este sentido, ha "condenado enérgicamente este abominable crimen" y han responsabilizado "plenamente" a los líderes de las RSF "por las vidas inocentes perdidas como consecuencia de este ataque con misiles". Asimismo, ha instado a la comunidad internacional a activar "urgentemente sus mecanismos para detener estas violaciones y proteger a la población civil desarmada".

No obstante, fuentes sanitarias consultadas por el portal de noticias Sudan Tribune han indicado que los muertos ascienden a 79, incluyendo 43 niños, mientras que hay 38 heridos, incluidos once niños.

En un primer momento, un dron atacó una guardería y, después, lanzó un segundo ataque contra las personas que se congregaron para intentar rescatar a los heridos. Después, impactó contra el hospital al que las víctimas eran trasladadas.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.