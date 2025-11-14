Sudán.- Autoridades locales denuncian que las RSF han asesinado a un jefe humanitario en Darfur

MADRID, 14 Nov. 2025 (Europa Press) -

El grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) ha arrestado a tres ministros locales y asesinado a un alto responsable humanitario en el estado de Darfur Norte en un nuevo episodio de la campaña de exterminio, como han denunciado Naciones Unidas y organizaciones humanitarias, que están emprendiendo en el territorio tras su conquista hace dos semanas de su capital, El Fasher.

Autoridades locales han confirmado al diario 'Sudan Tribune' que los tres ministros detenidos pertenecían al gabinete del estado de Darfur Norte: su ministra de Salud, la doctora Khadija Musa; el ministro de Juventud y Deportes, Mohamed Suleiman Jibril, y el ministro de Medio Ambiente, Al Tayeb Baraka. Dos de ellos, no especificados, se encuentran bajo cautiverio en Nyala, la capital del estado de Darfur del Sur, también bajo control paramilitar.

Estos dos últimos son también los líderes de dos facciones aliadas por el gobierno, respectivamente el Movimiento de Liberación de Sudán liderado por el gobernador de Darfur, Minni Minnawi, y del Movimiento por la Justicia y la Igualdad liderado por Jibril Ibrahim.

Además, también ha sido asesinado el comisario de Ayuda Humanitaria del estado, Abbas Adam, ejecutado junto a varios miembros de su familia cuando intentaban escapar de El Fasher.

CENTROS DE DETENCIÓN ILEGAL EN EL FASHER

Fuentes civiles también han informado al mismo medio sudanés que las RSF continúan instalando centros de detención ilegal en El Fasher, donde existen ahora mismo 16 de estas cárceles improvisadas que retienen a ciudadanos, entre ellos líderes comunitarios, empleados gubernamentales y personal médico.

Entre los centros de detención más importantes de la capital de Darfur Norte se encuentran: el cuartel general del puerto terrestre al este de la ciudad, la Universidad de Al Fashir y el Hospital Saudí, el último centro médico en funcionamiento de la ciudad.