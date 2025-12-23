Sudán defiende ante el Consejo de Seguridad que el plan del Cuarteto da "un marco realista" para acabar la guerra

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Sudán, Kamil Idris, ha defendido este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la iniciativa de paz propuesta por el Cuarteto —que forman Estados Unidos, Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos— supone un marco "realista" para poner fin a más de dos años de conflicto con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

"La iniciativa (...) para poner fin al conflicto comienza con un alto el fuego, el desarme, la justicia no selectiva y la reconciliación no formal", ha afirmado durante una sesión abierta del organismo de 15 países en la que ha defendido que la propuesta —de los mediadores basada en la hoja de ruta de Jartum— proporciona un "marco realista y aplicable" para proteger a los civiles, restaurar la autoridad estatal y abrir el camino a la reconciliación nacional.

En este sentido, el dirigente sudanés ha destacado que el plan incluye establecer un período de tres meses para el retorno de los desplazados, la entrada de ayuda humanitaria, seguida por el restablecimiento de los servicios de agua, electricidad, salud y educación en un plazo de seis meses.

La hoja de ruta contempla, tras ese período de medio año, llevar a cabo negociaciones sobre el futuro de las RSF, la formación de un gobierno independiente y un "diálogo sudanés-sudanés". "Nuestro compromiso con la recuperación y la reconciliación no son sólo lemas", ha defendido Idris al respecto.

El primer ministro ha hecho estas declaraciones desde Nueva York, adonde viajó el pasado sábado para reunirse con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para abordar formas de facilitar el acceso humanitario y un posible alto el fuego.

El portugués se ha mostrado "extremadamente frustrado no solo por la falta de esfuerzo, sino también por el nivel de sufrimiento humano que hemos estado viendo en Sudán este año", según ha indicado su portavoz, Stéphane Dujarric, en rueda de prensa.

"Hemos presenciado bombardeos de campamentos de refugiados y desplazados donde se registró hambruna (...) Hemos visto a hombres armados entrar en hospitales, salas de maternidad, matar a mujeres, a bebés, a médicos (...) Hemos presenciado las sangrientas secuelas de la toma de El Fasher por las RSF (y) la injerencia negativa de países de la región y de otros lugares", ha lamentado, tras ser preguntado por la falta de avances pese a que en septiembre, durante la 80º sesión de la Asamblea General, tuvieron lugar numerosos encuentros y se habló de "momento decisivo" para poner fin al conflicto en el país africano.

Dujarric ha emplazado por ello a las dos partes enfrentadas en Sudán a "anteponer los intereses del pueblo sudanés" para terminar con más de tres años de guerra.

Al hilo, al ser cuestionado por un supuesto "descuido" hacia la crisis en Sudán, el portavoz de Guterres ha defendido que "la negligencia no proviene del secretario general, ni de la Secretaría, ni de las organizaciones humanitarias, ni de las ONG", mientras que ha apuntado a una cuestión de "racismo".

"Diariamente, intentamos mantener a Sudán en las noticias. ¿Por qué se descuida? Creo que, si el secretario general estuviera aquí, probablemente les diría que hay un elemento de racismo, que la gente no presta tanta atención a las crisis en los medios de comunicación internacionales, ni a las crisis en África, como en otras partes del mundo", ha señalado antes de reconocer que "también hay muchas crisis en curso, mucho sufrimiento humano".