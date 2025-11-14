Sudán del Sur.- Alrededor de 60.000 muertos en un ataque armado en Sudán del Sur
MADRID, 14 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
Al menos 57 personas han muerto y otras 65 han resultado heridas en un ataque armado registrado este viernes en el condado sursudanés de Baliet, en el estado de Alto Nilo, en el extremo nororiental del país africano.
El comisionado de Baliet, Joseph Deng, ha explicado en declaraciones a Radio Tamazuj que un grupo de hombres armados lanzaron el ataque de madrugada, poco después de las 5.30 horas (hora local), abriendo fuego contra los residentes de Adong Payam.
"Hoy se ha producido una situación trágica en Adong. Seguimos buscando a los desaparecidos", ha declarado, afirmando que los "elementos criminales" cruzaron a Baliet desde los condados vecinos de Ulang y Nasir.
Dengo ha explicado que los atacantes se han llevado más de 5.300 cabezas de ganado y que los residentes han huido de la zona. Además, ha asegurado que las fuerzas de seguridad habían estado en alerta en las últimas semanas, pero que la magnitud y el momento del ataque les han tomado por sorpresa.
