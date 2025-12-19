Sudán del Sur.- AMP.- La ONU denuncia la muerte de uno de sus trabajadores tras ser detenido en Sudán del Sur

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) - Naciones Unidas ha denunciado este viernes la muerte de uno de sus trabajadores bajo custodia de "actores de seguridad" en Sudán del Sur y ha reclamado a las autoridades del país africano que lancen una "investigación exhaustiva" para intentar esclarecer las causas de su arresto y su posterior fallecimiento.

La persona fallecida, identificada como Bol Rhoch Mayol Kuot, era un ciudadano sursudanés que trabajaba como auxiliar de idiomas en la Misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS). El 15 de diciembre fue detenido cerca de la ciudad de Wau, en Bahr el Ghazal Occidental, y "posteriormente le mataron sus captores".

La UNMISS ha indicado que hubo contactos con las autoridades para determinar su paradero y lograr su liberación. Asimismo, se ha mostrado "profundamente triste por este acto atroz" y ha extendido sus condolencias a los seres queridos de la víctima. La oficial a cargo de la UNMISS, Anita Kiki Gbeho, ha afirmado que la misión está "devastada" por lo sucedido.

"El asesinato de miembros del personal de la ONU es inaceptable. Pedimos una investigación inmediata y exhaustiva para entender las circunstancias de su detención y posterior muerte y garantizar que los responsables rinden cuentas". "Es imperativo que se respete la seguridad del personal de la ONU", ha zanjado.

Posteriormente se ha pronunciado el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado "enérgicamente" la muerte del trabajador civil y ha instado a Yuba a "que no escatime esfuerzos para garantizar que los responsables de este atroz crimen sean llevados rápidamente ante la justicia".

"(Guterres) expresa sus más sinceras condolencias a la familia y a los seres queridos del empleado y reafirma el compromiso de Naciones Unidas de brindar todo el apoyo posible en estos momentos tan difíciles", ha declarado el portavoz del jefe de la ONU, Stéphane Dujarric, a través de un comunicado.