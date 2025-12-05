Sudán del Sur.- El presidente de Sudán del Sur promete "diálogo abierto con toda la oposición" antes de las elecciones

MADRID, 5 dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ha prometido este viernes "diálogo abierto" con todos los grupos de la oposición del país antes de las esperadas elecciones generales de 2026, en medio de la escalada de las tensiones en los últimos meses en el país africano por la imputación del principal opositor, el antiguo líder rebelde y hasta hace unos meses vicepresidente primero, Riek Machar, por crímenes contra la humanidad.

Kiir, en "un esfuerzo por reestructurar el panorama político del país", se ha reunido durante la jornada con líderes de partidos representados en el Congreso, "reiterando su compromiso con la reconciliación nacional, la transformación del partido y las tan esperadas elecciones generales de 2026", según reza un comunicado de la Presidencia publicado en su perfil de la red social Facebook.

El secretario general del gubernamental Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM), Akol Paul Kordit, ha calificado la reunión como "estratégica y con visión de futuro", y ha afirmado que el objetivo "es revitalizar el partido gobernante y abrir espacio político mediante un diálogo abierto con todos los grupos de la oposición del país".

Durante la reunión, la cúpula del SPLM ha aseverado que el partido "pronto extenderá su mano a todos los grupos de la oposición para allanar el camino hacia una paz sostenible e inclusiva en el país", mientras que los representantes de las formaciones políticas han apuntado a que la discusión "de alto nivel refleja un impulso más firme y deliberado" para "consolidar los esfuerzos de paz y fortalecer las estructuras internas".

Las autoridades presentaron cargos contra Machar, incluidos crímenes de lesa humanidad y terrorismo, más de cinco meses después de haber sido puesto bajo arresto domiciliario por supuestamente instigar una rebelión en el país en el marco de unos combates entre el Ejército y una milicia local activa cerca de la frontera con Etiopía, supuestamente respaldada por el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO) —integrado en el Gobierno de unidad tras el acuerdo de paz de 2018—.

La crisis tiene lugar después de que Kiir promulgara en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011 para extender otros dos años el periodo de transición, una medida criticada por la comunidad internacional, que reclamó a Yuba avances para la aplicación de la totalidad del acuerdo de paz, dado que aún no se han materializado algunos de los compromisos, incluida la celebración de elecciones.