Sudán del Sur envía a México a hombre deportado desde EEUU

6 sep (Reuters) - Sudán del Sur envió el sábado a México a un ciudadano de ese país que había sido deportado por Estados Unidos en julio, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Sudán del Sur dijo que México había dado garantías de que el ciudadano no sería sometido a tortura, trato inhumano o enjuiciamiento injusto a su llegada.

Jesús Muñoz Gutiérrez fue entregado al embajador designado de México, Alejandro Estivill, que llegó a Juba el viernes, según el comunicado.

No fue posible contactar de inmediato con Gutiérrez para que hiciera comentarios.

Juba dijo que seguía comprometida a trabajar con socios internacionales para garantizar el retorno seguro y humano de otros seis nacionales de terceros países que se encuentran actualmente en Sudán del Sur tras ser deportados desde Estados Unidos.