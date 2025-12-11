Sudán del Sur.- Estados Unidos amenaza con reducir su asistencia a Yuba por sus "tasas exorbitantes" a la ayuda humanitaria

MADRID, 11 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Estados Unidos ha amenazado este jueves con reducir su asistencia financiera a Sudán del Sur si las autoridades del país africano no retiran lo que Washington describe como "tasas exorbitantes" a los envíos humanitarios y "obstrucciones a las operaciones de las tropas de pacificación de Naciones Unidas".

"El Gobierno de transición de Sudán del Sur continúa imponiendo costos ilícitos a quienes intentan ayudar a su pueblo, más recientemente imponiendo tarifas exorbitantes a los envíos humanitarios y obstruyendo las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU", ha dicho la oficina de Asuntos Africanos del Departamento de Estado estadounidense.

Así, ha manifestado que "estas acciones constituyen violaciones flagrantes de las obligaciones internacionales de Sudán del Sur", por lo que ha reclamado a Yuba que "detenga estas acciones de inmediato".

"Si no lo hace, Estados Unidos iniciará una revisión exhaustiva de nuestra asistencia exterior a Sudán del Sur con la probabilidad de realizar reducciones significativas", ha advertido.

"Los líderes de Sudán del Sur niegan tener cualquier responsabilidad por la crisis humanitaria en su país y al mismo tiempo piden una financiación cada vez mayor de los donantes", ha criticado, al tiempo que ha esgrimido que "esta es una narrativa falsa", ya que "la crisis humanitaria en Sudán del Sur está impulsada por la mala gobernanza, la falta de gasto de los ingresos públicos en beneficio del pueblo, la inseguridad creada por los líderes de Sudán del Sur y la depredadora búsqueda de rentas dirigida contra la ayuda humanitaria".

En este sentido, ha defendido que "el apoyo de Estados Unidos al pueblo de Sudán del Sur es bien conocido" y ha añadido que el país ha dado "más de US$9.500 millones (alrededor de 8.100 millones de euros) en asistencia exterior desde la independencia de Sudán del Sur en 2011".

"Durante el mismo período, el Gobierno de transición ha recibido unos US$25.000 millones (cerca de 21.315 millones de euros) en ingresos petroleros, que en repetidas ocasiones no ha utilizado para abordar las crecientes necesidades públicas", ha subrayado, antes de recalcar que "el Gobierno de transición debería empezar a ser un socio de quienes intentan ayudar a su pueblo en lugar de obstruir su trabajo".

En esta línea, ha reseñado que "el pueblo de Sudán del Sur debería ver que los ingresos públicos se utilizan de manera adecuada, incluso para el pago de salarios del sector público, la financiación de servicios de salud y educación y el apoyo a las personas necesitadas".

"La asociación de Estados Unidos con el pueblo de Sudán del Sur es décadas anterior a la independencia del país. Valoramos esa historia, pero no podemos dejar sin respuesta los abusos del Gobierno de transición", ha reiterado Washington, que arguye que "hacerlo crearía el riesgo moral de alentar aún más al Gobierno de transición a persistir en el enfoque que ha empeorado exponencialmente las necesidades humanitarias de Sudán del Sur".

Por ello, ha trasladado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "ha dicho que nadie se aprovechará de Estados Unidos".

"Durante demasiado tiempo el Gobierno de transición (sursudanés) lo ha hecho, explotando el dinero de nuestros contribuyentes, aprovechándose de Estados Unidos, otros donantes y su propio pueblo. Este comportamiento debe detenerse inmediatamente", ha zanjado.

Las autoridades de Sudán del Sur no han reaccionado por ahora a estas acusaciones, que llegan en medio de las crecientes críticas internacionales a la falta de avances a la aplicación total del acuerdo de paz de 2018, que ha sufrido numerosos retrasos, con el país sumido en una grave crisis humanitaria y en una creciente crisis política por las tensiones internas.