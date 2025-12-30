Sudán del Sur.- Mueren más de 25 civiles, incluidos once niños, en un bombardeo achacado al Ejército de Sudán del Sur

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - Alrededor de 25 civiles, entre ellos once niños, han muerto en un bombardeo achacado al Ejército de Sudán del Sur contra la localidad de Lankien, situada en el estado de Jonglei (centro), según ha denunciado una organización de la sociedad civil, sin que las autoridades del país africano se hayan pronunciado por ahora sobre el incidente. La Red Civil del Estado de Jonglei ha especificado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que el ataque dejó 26 muertos y ha agregado que parte de los residentes de la localidad han huido del lugar "por miedo a nuevos bombardeos". "Necesitan suministros médicos, comida y asistencia no alimentaria", ha afirmado. "Pedimos al gobierno del estado de Jonglei que realice una supervisión de la situación y entregue este apoyo a los afectados", ha dicho, antes de trasladar sus "profunda condolencias" a las familias de las víctimas. "Condenamos firmemente este acto", ha subrayado, apuntando directamente a las Fuerzas Armadas sursudanesas. "Entendemos que hay un conflicto entre las Fuerzas Armadas y el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO) en varios lugares del estado de Jonglei. Pero, ¿por qué hay civiles involucrados en este conflicto que los rivales se han negado a resolver amistosamente?", se ha preguntado. Por ello, la Red Civil del Estado de Jonglei ha exigido "explicaciones" a las autoridades de Jonglei sobre "este lamentable suceso" y ha reclamado además que los responsables de este bombardeo "rindan cuentas", ante las denuncias sobre abusos en el marco del renovado conflicto entre el Ejército y el SPLM-IO. Las tensiones aumentaron este año a raíz de una serie de ataques por parte de una milicia local conocida como White Army (Ejército Blanco) en el condado de Nasir, en el estado de Alto Nilo, cerca de la frontera con Etiopía. Yuba acusó a los rebeldes de apoyar al grupo, algo negado por la formación. Sin embargo, las autoridades pusieron bajo arresto al líder del SPLM-IO y entonces vicepresidente primero de Sudán del Sur, Riek Machar, tensando las relaciones y amenazando con dar al traste con el acuerdo de paz de 2018, cuya lenta aplicación ha derivado en picos de tensión durante los últimos años. El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, promulgó en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011 para extender otros dos años el periodo de transición, una medida criticada por la comunidad internacional, que reclamó a Yuba avances para la aplicación de la totalidad del acuerdo de paz de 2018, dado que aún no se han materializado algunos de los compromisos, incluida la celebración de elecciones.