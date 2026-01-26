Sudán del Sur ordena a personal de la ONU y civiles que abandonen partes del estado de Jonglei

JUBA, 26 ene (Reuters) -

El ejército de Sudán del Sur ha ordenado a todos los civiles y al personal de la misión de la ONU y de todas las demás organizaciones benéficas que evacúen tres condados del estado de Jonglei antes de una operación allí contra las fuerzas de la oposición.

Los enfrentamientos que, según Naciones Unidas, se están produciendo a una escala no vista desde 2017, convulsionan desde hace meses a Sudán del Sur, el país de creación más reciente de África.

Algunos de los combates más encarnizados han tenido lugar en Jonglei, situado en el este del país, en la frontera con Etiopía, donde las Fuerzas de Defensa Popular de Sudán del Sur (SSPDF) tratan de frenar una ofensiva de los combatientes leales al Ejército de Liberación Popular de Sudán en la Oposición (SPLA-IO). Una operación denominada "operación paz duradera" era "inminente", dijeron las SSPDF en un comunicado el domingo. El ejército dijo que a todos los civiles que viven en los condados de Nyirol, Uror y Akobo en Jonglei se les ordenó evacuar inmediatamente por seguridad a las zonas controladas por el Gobierno tan pronto como sea posible.

También se ordenó a todo el personal de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) y a quienes trabajan para organizaciones no gubernamentales que evacuaran los tres condados en un plazo de 48 horas.

"Nuestras fuerzas de mantenimiento de la paz en Akobo permanecen en el lugar, llevando a cabo todos los esfuerzos bajo nuestro mandato para ayudar a desescalar las tensiones y prevenir el conflicto", dijo a Reuters una portavoz de la UNMISS, que no precisó si el personal de la ONU permanecía también en los demás condados.

La semana pasada, el SPLA-IO instó a sus fuerzas a marchar sobre Juba, la capital de Sudán del Sur, lo que supuso una importante escalada.

Este mes, las fuerzas del SPLA-IO tomaron la ciudad de Pajut en intensos combates en el norte de Jonglei, y se consideró que la toma de la ciudad ponía en peligro la capital del estado, Bor.

En un comunicado emitido el domingo, la UNMISS dijo que 180.000 personas del estado ya habían sido desplazadas por el conflicto e instó a los líderes de Sudán del Sur a "anteponer los intereses de su pueblo poniendo fin a los combates". La organización benéfica Médicos Sin Fronteras dijo en un comunicado el domingo que había evacuado a personal clave del condado de Akobo tras "claras instrucciones de las autoridades pertinentes, y en respuesta al deterioro de la situación de seguridad en la zona".

Las fuerzas del SPLA-IO, lideradas por el vicepresidente de Sudán del Sur, Riek Machar, lucharon contra los militares en la guerra civil de 2013 a 2018, que se libró a lo largo de líneas en gran parte étnicas y mató a unas 400.000 personas.

Un acuerdo de paz en 2018 apaciguó el conflicto, aunque han persistido enfrentamientos localizados.

(Redacción de Denis Logonyi; Elias Biryabarema; edición de Kate Mayberry; edición en español de Paula Villalba)