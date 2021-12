Sudán del Sur prohíbe a funcionarios ir a trabajar si no están vacunados o presentan una PCR negativa

Las autoridades de Sudán del Sur han prohibido el acceso a sus puestos de trabajo a funcionarios que no estén vacunados contra el coronavirus o que no presenten una prueba negativa para hacer frente al aumento de los contagios en el país.

El comité 'ad hoc' creado para hacer frente a la pandemia ha ordenado que las instituciones de enseñanza superior prohíban igualmente el acceso a todos los estudiantes y miembros del personal a menos que presenten una PCR negativa realizada como mucho 72 horas antes.

El director del comité, Hussein Abdulbagi, ha recalcado que la medida ha entrado en vigor de forma inmediata y ha solicitado a los organizadores de eventos que pidan permiso antes de cualquier evento, según ha recogido la emisora sursudanesa Eye Radio.

"Toda persona que no se haya vacunado debe vacunarse, y el que no se vacune no entrará por ahora en las instituciones gubernamentales", ha manifestado. "Si hay un asunto urgente que hace que sea necesario entrar y no se está vacunado, se debe presentar la prueba negativa", ha zanjado.

Las autoridades del país africano han detectado hasta la fecha 13.049 casos y 133 fallecidos por coronavirus, mientras que 12.614 se han recuperado de la COVID-19, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).