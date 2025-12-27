Sudán.- Dos militares chadianos muertos y uno herido por un ataque con dron en la frontera con Sudán

MADRID, 27 Dic. 2025 (Europa Press) - El Ejército de Chad ha denunciado que dos de sus militares han muerto y un tercero ha resultado herido por el ataque de un dron a un campamento militar en la frontera con Sudán. Sin identificar exactamente al culpable, señala a las "partes beligerantes" sudanesas, el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). En términos generales, el Estado Mayor chadiano ha descrito el incidente como una incursión y prometido represalias. En su comunicado, el Ejército de Chad informa que el ataque tuvo lugar el pasado jueves 25 sobre las 02.00 cuando "un dron atacó un campamento militar en el área de Tiné, provincia de Uadi Fira que resultó en dos muertos y un herido". Tiné se encuentra exactamente en la frontera entre Chad y la provincia occidental sudanesa de Darfur Norte. Concretamente muy cerca de la población de Karnoi, escenario hace unas horas de combates entre el Ejército y los paramilitares. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Abakar Abdelkerim Daoud, ha denunciado "esta incursión en el territorio nacional y condena en los términos más enérgicos posibles esta agresión injustificada contra la posición del Ejército Nacional y la integridad territorial de Chad". El general Daoud "considera este acto de hostilidad, reprensible según el derecho internacional, como un ataque intencional y manifiestamente deliberado y advierte a los beligerantes en el conflicto sudanés", a quienes insta "a respetar estrictamente la soberanía de Chad". "Las Fuerzas Armadas Nacionales de Chad se reservan el derecho de responder con firmeza y vigor, en legítima defensa, a cualquier nueva violación del territorio nacional, utilizando todos los medios legales y de conformidad con el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas", remacha el comunicado firmado por el portavoz del Ejército de Chad, el general Issakha Acheikh Chanane.