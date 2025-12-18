Sudán.- Egipto muestra su "apoyo total" a la "visión" de Trump para lograr un acuerdo de paz en Sudán

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Egipto ha expresado este jueves su "apoyo total" a la "visión" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr un acuerdo de paz en Sudán, en medio de los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto desatado en abril de 2023 entre el Ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

"Egipto reitera su apoyo total a la visión del presidente estadounidense, Donald Trump, para lograr seguridad, estabilidad y paz en Sudán, en el marco de la postura de Trump para establecer la paz, evitar un recrudecimiento de los conflictos y resolver estos conflictos en todo el mundo", ha dicho la oficina del presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi.

Así, ha mostrado su "grave preocupación" por "la continuada intensificación de unas tensiones extremas en Sudán", así como por "las masacres horribles y las violaciones flagrantes de los Derechos Humanos más básicos de los ciudadanos sudaneses, particularmente en El Fasher", una ciudad tomada a finales de octubre por las RSF, que cometieron numerosas atrocidades en la localidad.

La oficina de Al Sisi ha subrayado en un comunicado en su cuenta en la red social Facebook que El Cairo tiene "líneas rojas que no pueden ser cruzadas", entre ellas aquellas que "afectan directamente" a su seguridad nacional, al tiempo que ha incidido en que "preservar la unidad y la integridad territorial de Sudán, así como preservar sus recursos", son los puntos más importantes.

"Egipto reitera su rechazo categórico al establecimiento de entidades paralelas o a su reconocimiento, considerándolo una violación de la unidad e integridad territorial de Sudán", ha argüido, al tiempo que ha advertido de que adoptará "todas las medidas necesarias" para "evitar que estas líneas rojas sean cruzadas".

"Egipto reitera su pleno compromiso de seguir trabajando en el marco del Cuarteto con el objetivo de alcanzar una tregua humanitaria que conduzca a un alto el fuego. Esto incluye el establecimiento de refugios seguros y corredores humanitarios para brindar seguridad y protección a los civiles sudaneses, en plena coordinación con las instituciones estatales sudanesas", ha zanjado.

RESPALDO DE AL SISI

Al Sisi, que se ha reunido durante la jornada con el jefe del Ejército y presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán, Abdelfatá al Burhan, ha abordado con él "los esfuerzos regionales e internacionales para restablecer la paz y la estabilidad", según el portavoz de la Presidencia, Mohamed el Shenaui.

"El presidente enfatizó la firme postura de Egipto en apoyo a la unidad, soberanía, seguridad y estabilidad de Sudán, afirmando su disposición a realizar todos los esfuerzos posibles en este sentido", ha desvelado, antes de esgrimir que "ambas partes coincidieron en la importancia de intensificar los esfuerzos para dar apoyo al pueblo sudanés ante la grave crisis humanitaria a causa del conflicto".

La reunión ha tenido lugar en el marco de una gira regional de Al Burhan, que el martes se entrevistó en Riad con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, ante quien mostró su disposición a trabajar con Trump para sacar adelante un acuerdo que ponga fin al conflicto, tras rechazar en noviembre un plan del Cuarteto --integrado por Estados Unidos, Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos (EAU)-- para un alto el fuego, criticando además el papel mediador de Abu Dabi debido a su apoyo a las RSF en el marco del conflicto.

En respuesta a la citada propuesta, las RSF anunciaron su respaldo a la misma y declararon un alto el fuego unilateral, si bien desde entonces han lanzado varias ofensivas en Kordofán argumentando que responden a ataques del Ejército, que por ahora sigue sin aceptar el plan e insiste en que los paramilitares entreguen las armas y se retiren de las zonas que ocupan de cara a iniciar un proceso de paz.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.