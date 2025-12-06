Sudán.- El Gobierno sudanés eleva a 79 los muertos, entre ellos 43 niños, por el ataque de las RSF en Kordofán Sur

MADRID, 6 dic. 2025 (Europa Press) - El Gobierno sudanés ha elevado a 79 los muertos, entre ellos 43 niños, y a 38 los heridos en el ataque que ha atribuido a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) el pasado viernes contra una guardería y un hospital en el estado de Kordofán Sur.

En su último comunicado, el Ministerio de Exteriores sudanés ha denunciado la "campaña de genocidio" emprendida por el grupo paramilitar con el que combate desde el pasado 15 de abril de 2023 en una guerra que ha devastado el país africano, y que ha conocido uno de sus últimos episodios con el bombardeo en la ciudad de Kaloqi.

El Gobierno sudanés ha explicado que el ataque comenzó en primer lugar con el bombardeo directo de la guardería Al Hanan con un avión no tripulado, un segundo ataque aéreo contra los escombros cuando la población se dirigía a auxiliar a los niños, y un tercer ataque contra el hospital rural que atendía a las víctimas.

Las RSF no se han pronunciado sobre este suceso pero por norma general siempre desmienten su participación en estos ataques y acusan en su lugar al Ejército sudanés de emplear a la población como objetivo de sus ataques.

La cifra de víctimas del ataque en Kaloqi todavía podría ser provisional porque fuentes locales bajo condición de anonimato han indicado al portal Ultra Sudan que el ataque habría dejado ahora mismo 93 muertos, entre ellos los 43 niños mencionados más 53 adultos, además de 48 heridos, incluidos 13 niños y 35 adultos.

Varios de los heridos, han añadido, están gravísimos.