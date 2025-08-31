Sudán: El líder paramilitar “Hemedti” presta juramento en Darfur del Sur como jefe del gobierno paralelo de Sudán

MADRID, 31 Ago. 2025 (Europa Press) -

El líder de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), Mohamed Hamdan Dagalo alias 'Hemedti', ha prestado juramento como nuevo jefe del autoproclamado gobierno paralelo de Sudán, el llamado Gobierno de Paz y Unidad, en una ceremonia en la capital de la provincia de Darfur del Sur, Nyala, en el oeste del país donde los paramilitares han establecido su cuartel general.

El juramento de 'Hemedti' es un paso más en la configuración de un gobierno que no reconoce ningún país del mundo y está basado en una agrupación político militar liderada por las RSF llamada la Alianza Fundadora de Sudán o Tassis, secundada por fuerzas como el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N), que encabeza el que será número dos, Abdel Aziz al Hilu.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas rechazó a mediados de este mes su existencia por constituir un esfuerzo para fragmentar el país en plena guerra y exacerbar todavía más un conflicto armado donde ambos bandos han sido acusados por observadores humanitarios de perpetrar atrocidades.

La formación de este nuevo Gobierno ha desatado además tensiones diplomáticas entre Sudán y Kenia, que permitió la ceremonia testimonial de la firma de su creación en la capital, Nairobi. Sudán se escudó en el hecho de que en ese momento actuaba como mediador de paz y vio factible la constitución de esta agrupación para facilitar conversaciones.

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir.