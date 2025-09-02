Sudán: el Papa expresa su dolor por las víctimas de un desplazamiento de tierras en Sudán con 1000 víctimas mortales
MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -
El Papa ha enviado un telegrama en el que expresa su dolor y su cercanía a las víctimas de una serie de corrimientos de tierras que destruyó este lunes un pueblo del centro de Sudán y que se ha saldado con 1000 víctimas mortales y destruyó parte de una región.
En el telegrama, firmado por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, y dirigido al obispo de El Obeid, monseñor Yunan Tombe Trille Kuku Andali, el Pontífice reza por los afectados "por esta tragedia", especialmente por los fallecidos, sus familiares y por los que continúan desaparecidos.
Asimismo, en el mensaje "ofrece ánimo a las autoridades civiles y al personal de emergencia en sus continuas labores de socorro", como ha informado el portal oficial de noticias del Vaticano 'Vatican News'.
