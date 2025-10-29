Sudán.- El PMA denuncia la expulsión de dos de sus coordinadores en Sudán

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha denunciado este miércoles la expulsión de dos de sus coordinadores en Sudán después de que el Ministerio de Exteriores del país haya declarado a ambos 'persona non grata' sin "explicación alguna", por lo que tendrán que abandonar el territorio en un plazo de 72 horas.

"Esta decisión llega en un momento de vital importancia. Las necesidades humanitarias en Sudán nunca han sido mayores y ahora hay 24 millones de personas haciendo frente a una inseguridad alimentaria aguda y comunidades afectadas por la hambruna", ha señalado el programa de la ONU en un comunicado.

En este sentido, ha afirmado que tanto el PMA como sus socios han logrado "grandes progresos en los últimos meses", especialmente gracias al aumento de la asistencia, destinada a ayudar a "más de cuatro millones de personas al mes".

"Esto permite hacer frente al hambre extremo en medio de una crisis humanitaria compleja", ha apuntado.

Además, ha alertado de que se trata de un momento en el que se requiere "una expansión de la asistencia", si bien esto "obliga al PMA a introducir cambios en el liderazgo, lo que pone en peligro las operaciones en apoyo de millones de personas vulnerables que hacen frente al hambre extrema".

"El PMA y otros altos cargos de la ONU han puesto en marcha medidas para aclarar esta decisión. Pedimos a todas las partes priorizar las vidas y el bienestar de millones de personas que dependen de alimentos de emergencia para sobrevivir", ha apuntado, al tiempo que ha reafirmado el compromiso del pueblo sudanés con el "acceso vital a asistencia".