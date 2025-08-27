Sudán: El primer ministro de Sudán aboga por un diálogo nacional que "no excluya a ninguna organización"

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Sudán, Kamil Idris, ha abogado por un diálogo nacional que "no excluya a ninguna organización" con el objetivo de promover una solución a la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) e impulsar la reconstrucción del país africano, sumido en una grave crisis humanitaria a causa del conflicto.

Idris ha defendido durante la primera reunión de su Gobierno en la capital, Jartum, tras la recuperación de la ciudad de manos de las RSF que "el foco ha de estar en los servicios, el sustento de la población y la reconstrucción", incluidos esfuerzos para fortalecer la economía y fomentar el retorno de los refugiados y los desplazados internos.

Así, ha subrayado que el diálogo "es parte de un programa del Gobierno para promover la curación nacional, desarrollar las relaciones exteriores y lograr la paz", en el marco de los esfuerzos del Ejecutivo para operar próximamente desde Jartum tras más de un año asentado en Puerto Sudán a causa de la guerra, según ha informado el portal sudanés de noticias Sudan Tribune.

La citada reunión del Gobierno ha tenido lugar dos días después de que juraran el cargo los titulares de los ministerios de Sanidad y Ganadería, con lo que únicamente queda por desvelarse el nombre del que será ministro de Exteriores de Sudán, en el marco de lo que Idris describe como un "gobierno de esperanza" para Sudán.

La guerra de Sudán, iniciada en abril de 2023 a causa de las discrepancias por la integración de las RSF en el Ejército sudanés --lo que hizo descarrilar definitivamente la transición abierta tras el derrocamiento de Omar Hasán al Bashir en 2019--, ha dejado el país en una situación humanitaria crítica, escenario de la mayor crisis de desplazados a nivel mundial.