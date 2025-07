Sudán: el primer ministro nombra a otros cinco ministros y confirma en sus puestos a dos antiguos líderes rebeldes

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - El primer ministro de Sudán, Kamil Idris, ha anunciado el nombramiento de otros cinco ministros para su "gobierno de esperanza", incluida la confirmación de dos líderes de antiguos grupos rebeldes firmantes del acuerdo de paz de 2020 al frente de sendas carteras, ante las advertencias sobre el riesgo de que no se respetaran estas designaciones después de que prometiera que el Ejecutivo estaría integrado por tecnócratas. Kamil ha indicado que Yibril Ibrahim, líder del Movimiento Justicia e Igualdad (JEM), seguirá al frente de la cartera de Finanzas, mientras que Mohamed Kortikela Salé, alto cargo del Movimiento de Liberación de Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N), liderado por Malik Agar, continuará como ministro de Desarrollo Rural. Tanto Ibrahim como Kortikela ocupan estos puestos desde la firma del histórico acuerdo de paz de Yuba en 2020, que implicó que varios grupos rebeldes abandonaran las armas y entraran en política, por lo que la posibilidad de que no fueran incluidos en el nuevo Ejecutivo generó dudas sobre la viabilidad de dicho pacto y la posibilidad de que dichas formaciones lo dieran por roto. Por otra parte, Idris ha nombrado a Abdulá Mohamed Daraf al frente de Justicia, mientras que Mahasin Alí Yaqub encabezará Industria y Bashir Harun Abdulkarim será el nuevo ministro de Asuntos Religiosos, tal y como ha recogido la agencia estatal sudanesa de noticias, SUNA. Los nombramientos se suman a los de los titulares de las carteras de Interior, Defensa Agricultura, Educación Superior y Salud, ya desvelados la semana pasada, después de que Idris prometiera levantar un "gobierno de esperanza" integrado por 22 carteras y conformado por tecnócratas en el marco de sus esfuerzos para estabilizar el país africano en medio del conflicto entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). De hecho, la organización no gubernamental Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) ha alertado este mismo viernes de que el aumento de la cifra de desplazados en la región de Darfur (oeste), uno de los epicentros de los combates, está a punto de sumir a la ciudad de Tauila en "una crisis a gran escala", especialmente a causa de la propagación del cólera. La localidad ha recibido a cerca de 379.000 personas desde el mes de abril tras su huida desde la ciudad de El Fasher, capital de Darfur Norte, y el campamento de desplazados de Zamzam, situado en sus alrededores. Entre estas personas, el 70% son mujeres, niños y personas con diversas discapacidades, lo que ha llevado al levantamiento de cuatro nuevos campos para acogerlas. "La situación en Tauila está colapsando", ha alertado el director del NRC para Sudán, Shashwat Saraf. "Las familias sobreviven con sobras, duermen en el polvo bajo techos de paja y casi no tienen acceso a agua potable y baños. Los casos de cólera están aumentando y la temporada de lluvias se acerca rápidamente, lo que hace aún peores las condiciones de vida", ha lamentado. Por ello, ha subrayado que "la ventana para salvar miles de vidas se está cerrando rápidamente". "Necesitamos financiación y una acción decisiva por parte de los líderes mundiales para lograr que los camiones de ayuda y los equipos humanitarios lleguen a Tauila, sin retrasos ni restricciones por parte de las partes en conflicto, antes de que esto se salga completamente de control", ha zanjado. La guerra de Sudán, iniciada en abril de 2023 a causa de las discrepancias por la integración de las RSF en el Ejército sudanés --lo que hizo descarrilar definitivamente la transición abierta tras el derrocamiento de Omar Hasán al Bashir en 2019--, ha dejado el país en una situación humanitaria crítica, escenario de la mayor crisis de desplazados a nivel mundial.

LA NACION servicio-de-noticias