Sudán.- El príncipe heredero saudí recibe en Riad al jefe del Ejército de Sudán para abordar la guerra con las RSF

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) - El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, ha recibido este lunes en Riad al jefe del Ejército de Sudán, Abdelfatá al Burhan, en el marco de los contactos destinados a intentar lograr un acuerdo para poner fin a la guerra en el país africano, desatada en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Bin Salmán se ha reunido con el también presidente del Consejo Soberano de Transición en el Palacio de Al Yamama, donde han abordado la situación en Sudán y "los esfuerzos para lograr seguridad y estabilidad", según ha recogido la agencia estatal saudí de noticias, SPA, sin que por ahora hayan trascendido más detalles. La reunión ha contado con la presencia de varios altos cargos saudíes, entre ellos los titulares de las carteras de Defensa, Exteriores y Finanzas, Jalid bin Salmán, Faisal bin Farhan y Mohamed al Yadaan, respectivamente. Arabia Saudí ha sido uno de los países más activos en los esfuerzos diplomáticos para intentar alcanzar un acuerdo de paz, incluido el haber acogido en mayo de 2023 una reunión que derivó en la firma de una declaración para intentar contener el conflicto, si bien no fue aplicada en su totalidad y no logró derivar en un pacto más extenso entre las partes. Asimismo, es parte del conocido como Cuarteto para Sudán —integrado también por Estados Unidos, Egipto y Emiratos Árabes Unidos (EAU)—, que recientemente pidió un alto el fuego, opción rechazada por Jartum, que no acepta el papel mediador de Abú Dabi debido a su respaldo a las RSF en el marco de la guerra. La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok. El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.