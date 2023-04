Sudán: Intensos combates en Jartum pese a prórroga de tregua

EL CAIRO (AP) — Fuertes explosiones y tiroteos sacudieron la madrugada del viernes la capital sudanesa, Jartum, y la vecina ciudad de Omdurmán, informaron habitantes, pese a la prórroga de una frágil tregua entre los dos principales generales del país, cuya lucha por el poder ha dejado cientos de muertos.

Después de dos semanas de combates que han convertido a Jartum en una zona de guerra y sumido a Sudán en la inestabilidad, un grupo de mediadores internacionales —el cual incluye a naciones africanas y árabes, las Naciones Unidas y Estados Unidos— intensificó su presión sobre los generales rivales para que se sienten a negociar una solución a la crisis.

Sin embargo, hasta ahora el grupo sólo ha logrado una serie de frágiles treguas que no han logrado frenar los combates, aunque sí ha generado cierta calma que ha permitido que decenas de miles de sudaneses huyan a áreas más seguras y que naciones extranjeras evacúen a miles de sus ciudadanos por tierra, aire y mar.

Como muestra del persistente caos, Turquía informó que uno de sus aviones de evacuación fue alcanzado por disparos el viernes en las afueras de Jartum, sin que hubiese heridos, horas después de que ambos bandos aceptaron una prórroga de 72 horas en el cese del fuego.

Las fuerzas armadas sudanesas culparon a las FAR, que negaron haberle disparado a la aeronave.

Gran Bretaña indicó que pondría fin a sus vuelos de evacuación el sábado por la noche, después de que el número de ciudadanos británicos que desean irse por aire ha comenzado a disminuir. Tras un arranque lento que atrajo críticas, el gobierno británico ha estado operando vuelos militares en forma regular desde un puerto aéreo cercano a Jartum con rumbo a Chipre. Hasta el viernes por la noche había evacuado por aire a 1.573 personas, incluyendo ciudadanos de otros países de Europa.

“Usted cuenta con 24 horas más, si es que cumple con los requisitos, para llegar al aeropuerto y nosotros lo pondremos en un avión”, declaró el viceprimer ministro Oliver Dowden.

Intensos enfrentamientos con frecuentes explosiones y disparos continuaban el viernes en el vecindario de clase alta de Kafouri, en la capital, donde aviones militares del país bombardeaban a sus rivales, las Fuerzas de Apoyo Rápido, señalaron residentes. También se reportaron combates alrededor de la sede de las fuerzas armadas, del Palacio Republicano y del área cercana al aeropuerto internacional de Jartum. Todas estas zonas han sido puntos críticos desde que estalló la guerra el 15 de abril. También se escucharon explosiones en Omdurmán, ubicada frente a Jartum, al otro lado de donde confluyen el Nilo Blanco y el Nilo Azul.

Doctores en la capital sudanesa indicaron que las FAR han estado secuestrando a personal médico con el fin de que atienda a sus combatientes heridos, un indicio de que el grupo paramilitar tiene problemas para conseguir atención médica.

Un doctor le envió a The Associated Press una nota de voz compartida en un chat grupal dirigida a trabajadores médicos sudaneses, advirtiéndoles que no usen uniformes médicos ni entreguen tarjetas de identificación en las que aparezcan como tales si milicianos los detienen en las calles.

Nada Fadul, una doctora sudanesa-estadounidense especializada en enfermedades infecciosas y egresada de la Universidad de Nebraska, dice que sabe de cinco doctores secuestrados por las FAR en las calles de Jartum desde que empezaron los combates.

___

Los periodistas de The Associated Press Andrew Wilks en Ankara y Jill Lawless en Londres contribuyeron a este despacho.

AP