Sudán: Italia adhiere a la declaración de condena por los ataques en Sudán

En el texto se condena enérgicamente la intensificación de los ataques contra civiles y trabajadores humanitarios, incluidos los dirigidos contra instalaciones y convoyes del Programa Mundial de Alimentos.

Estos actos son inaceptables y constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario.

Italia, junto con otros socios, exige enérgicamente la rendición de cuentas por cada violación y pide a todas las partes que cesen las hostilidades de inmediato.

Italia reiteró su apoyo a los esfuerzos de mediación regionales e internacionales y seguirá trabajando, en el marco de la UE y el G7, para promover una solución política que ponga fin al sufrimiento del pueblo sudanés y restablezca la estabilidad y la seguridad en el país (ANSA)