Sudán: La ONU alerta del aumento de víctimas civiles a medida que se recrudece el conflicto en Sudán

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha alertado este viernes de que se ha producido un aumento de las víctimas civiles a medida que se recrudece el conflicto en Sudán, donde se ha registrado un aumento de las ejecuciones arbitrarias y la violencia étnica. Un nuevo informe de la ONU apunta a que entre los meses de enero y junio se han documentado al menos 3384 civiles muertos, la mayoría de ellos en la región de Darfur, seguida de Kordofán y Jartum. Esto supone el 80% del total de víctimas mortales civiles --que ascendieron a 4238 durante todo el año 2024--, según estos datos.

No obstante, estas cifras apuntan a que el número de víctimas podría ser mucho mayor debido al aumento de la violencia, causante del 70% de estas muertes. Las partes enfrentadas continúan lanzando ataques en zonas densamente pobladas, donde utilizan fuego de artillería y drones.

En abril, las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) pusieron en marcha una ofensiva en zonas de Darfur Norte y El Fasher, donde murieron más de 500 personas, entre ellas casi 300 de las cuales residían en campos para desplazados. Un mes antes, los ataques de las RSF contra un mercado de Tora dejaron 350 fallecidos.

Este tipo de muertes se han triplicado entre los meses de febrero y abril, en gran medida debido a "las ejecuciones arbitrarias", especialmente en Jartum, después de que las RSF y fuerzas aliadas hayan recuperado el control sobre territorios que ya habían pasado a manos del Ejército. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha indicado por su parte que "el conflicto de Sudán ha sido olvidado" y ha afirmado que el informe "arroja luz sobre la desastrosa situación humanitaria y los crímenes atroces que se están cometiendo".

Este conflicto, ha continuado, ha dado lugar a una de las mayores crisis humanitarias del mundo, con más de 24,6 millones de personas haciendo frente a la inseguridad alimentaria y al riesgo de hambruna, y un total de 19 millones sin acceso a agua potable. Desde el inicio de los combates, al menos 30 trabajadores humanitarios han muerto.

"Esta violencia, en todas sus formas, debe acabar. La impunidad sigue provocando círculos viciosos de violaciones y abusos. Hay que detener esto; la lucha contra la impunidad debe llevar a todos los responsables ante la Justicia", ha apuntado.