Sudán: LA ONU sitúa en más de medio centenar los civiles muertos a manos de las RSF esta semana en El Fasher, Sudán

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) - El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha alertado este viernes de que al menos 53 civiles han muerto en ataques perpetrados por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en la localidad de El Fasher, en el estado sudanés de Darfur Norte, durante esta semana. "Estoy horrorizado por la falta de respeto de las RSF por la vida humana. A pesar de los repetidos llamamientos, incluso por mi parte, siguen matando, hiriendo y desplazando a civiles mientras atacan objetivos civiles, incluidos campos de desplazados, hospitales y mezquitas", ha aseverado en un comunicado. Turk, que ha acusado a estas fuerzas paramilitares de violar el Derecho Internacional, ha asegurado que estos actos "deben terminar", al tiempo que ha alertado de que la cifra de fallecidos podría ser superior. En este sentido, ha especificado que los ataques tuvieron lugar entre el 5 y el 8 de octubre y ha señalado que al menos 46 de los muertos perecieron debido a las heridas causadas durante ataques con drones y fuego de artillería contra las zonas de Abú Shuk y Daraja Ula, así como en un campo de desplazados. Entre estos 46, al menos 14 civiles han muerto durante una serie de ataques contra el Hospital Saudí, el mayor que queda en funcionamiento en Darfur Norte. "El hospital ha sido atacado en reiteradas ocasiones y estaba operando con una capacidad reducida antes de sufrir daños significativos durante estos últimos ataques", ha aclarado. Otros siete fallecieron durante una serie de ejecuciones extrajudiciales en el marco de ataques, según ha explicado, al tiempo que ha pedido a las RSF "aprender las lecciones después de que esta semana el Tribunal Penal Internacional condenara a Ali Kushaib por la comisión de crímenes de guerra en Darfur". Además, ha instado a todos los países miembro de la ONU a hacer uso de su influencia para adoptar medidas urgentes, "proteger a los civiles y evitar futuras atrocidades en El Fasher y en todo Darfur".