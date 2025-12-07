Sudán.- La UA condena los ataques de las RSF contra un hospital y una guardería en Sudán, con más de 10.000 muertos

MADRID, 7 de diciembre de 2025 (Europa Press) La Unión Africana (UA) ha condenado este domingo los recientes ataques perpetrados por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra un hospital y una guardería en la localidad sudanesa de Kalogi, situada en la región de Kordofán, después de que las autoridades denunciaran que dejaron más de un centenar de muertos. El presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, ha recalcado en un comunicado que "los ataques deliberados contra niños, educadores, personal médico y civiles que intentan ayudar a los heridos, tal y como han informado diversos medios de comunicación, representan una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos". Así, se ha mostrado "consternado" por "las atrocidades repetidas y cada vez mayores cometidas contra los civiles en la región", al tiempo que ha expresado su "profunda preocupación" por los informes sobre "continuos bombardeos aéreos, ataques con aviones no tripulados y ataques a infraestructura civil vital, incluidos hospitales y escuelas" en el marco del conflicto, desatado en abril de 2023. Youssouf ha reclamado por ello "un alto el fuego inmediato e incondicional por parte de todas las partes para detener el derramamiento de sangre" y "una protección total a los civiles". Además, ha solicitado un acceso humanitario "sin restricciones" a las comunidades afectadas, así como que se garantice una rendición de cuentas por las violaciones tras investigaciones "independientes" que lleven a los responsables ante la justicia. "La UA se solidariza con el pueblo de Sudán y reitera su compromiso de trabajar con socios regionales e internacionales para prevenir más atrocidades y apoyar el retorno al diálogo, la paz y la estabilidad", ha zanjado, después de que el Gobierno sudanés enmarcara los ataques de las RSF contra Kalogi en una "campaña de genocidio" por parte de los paramilitares. Durante la jornada, el alcalde de Kalogi, Esameldín el Nano, ha afirmado que el balance de víctimas ha ascendido ya a 114 muertos y 71 heridos, antes de afirmar que hay numerosos heridos en estado grave, mientras que otras familias no han trasladado a los fallecidos al hospital debido a que también fue atacado, según ha recogido el portal sudanés de noticias Sudan Tribune. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, alertó el jueves sobre la posibilidad de una nueva "oleada de atrocidades" en Sudán ante el repunte de los combates en la región de Kordofán y pidió evitar "otro El Fasher", en referencia a las atrocidades perpetradas por las RSF en la capital de Darfur Norte tras hacerse con su control a finales de octubre. La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok. El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.