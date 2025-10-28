Sudán: La UE pide rebajar tensiones y proteger a población civil ante el recrudecimiento de los combates en El Fasher

BRUSELAS, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Unión Europea ha reclamado este martes al Ejército sudanés y a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) que rebajen las tensiones y protejan a la población civil ante el recrudecimiento de los combates en El Fasher, capital de la provincia de Darfur Norte.

En rueda de prensa desde Bruselas, el portavoz de Exteriores de la UE, Anouar El Anouni, ha indicado la "profunda preocupación" del bloque por el aumento de las hostilidades en El Fasher, en el contexto de la guerra civil que sacude Sudán desde abril de 2023, afirmando que no quedarán impunes las atrocidades contra población civil.

"Desde hace más de 18 meses, los civiles de la región sufren un asedio impuesto por las Fuerzas de Apoyo Rápido, que ha provocado falta de alimentos, agua y atención médica, además de exponerlos a bombardeos constantes", ha insistido El Anouni, apuntando a la situación de "extrema angustia" a la que está sometida la población civil.

Es por ello que ha reclamado a las partes beligerantes a "reducir la tensión" y a que los civiles sean "protegidos" y tengan acceso a la ayuda humanitaria.

"Seguimos de cerca la situación junto con nuestros socios y velamos por que todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos sean documentadas", ha afirmado, insistiendo que habrá rendición de cuentas por las atrocidades cometidas en el conflicto sudanés.

"No puede haber impunidad", ha reiterado.

En un reciente comunicado, los 27 llamaron al Ejército sudanés y a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido a comprometerse con un alto el fuego y a un proceso de paz inclusivo que ponga fin al conflicto en Sudán, ante el riesgo a que el país se fracture por motivos políticos y étnicos.

La UE alertó del peligro de fragmentación del país por la división política y étnica, "agravada aún más por la aparición de estructuras de gobierno paralelas".

Este mismo martes la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha alertado de que 26.000 personas se han visto obligadas a desplazarse durante los últimos días debido al recrudecimiento de la violencia en El Fasher.

Según ACNUR existen indicios de que las RSF están "provocando el miedo entre las familias que sobreviven al asedio y al conflicto".