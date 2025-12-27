Sudán.- Llega a El Fasher la primera misión de la ONU desde la conquista de los paramilitares

MADRID, 27 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Oficina de Coordinación de Naciones Unidas (OCHA) ha confirmado la llegada a la ciudad sudanesa de El Fasher, la capital de Darfur Norte, de una misión de la ONU en lo que se trata de la primera vez que un grupo humanitario internacional pisa una ciudad que lleva desde octubre bajo control de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), denunciadas por organismos humanitarios internacionales como responsables de perpetrar un espectro de atrocidades contra la población civil.

Hace menos de diez días, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, citando fuentes locales, describía un panorama "más allá del horror" en la ciudad sudanesa, la capital histórica de la región de Darfur, donde entre 70.000 y 100.000 civiles están atrapados desde octubre tras la conquista de la ciudad por parte de los paramilitares.

La misión ha llegado a última hora de este pasado viernes "tras extensas negociaciones humanitarias" y solo tiene carácter "evaluador", según ha publicado la sección sudanesa de la OCHA en su cuenta de X. "Esta es la primera misión del personal de las Naciones Unidas en la ciudad", recuerdan, "tras meses de intensos combates, asedio y violaciones generalizadas contra la población civil y el personal humanitario".

El asesor especial de EEUU para Asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos, ha celebrado la llegada de la misión a la ciudad, gracias en parte a la mediación norteamericana. "Este acceso crucial se produce tras meses de negociaciones a través de un proceso facilitado por Estados Unidos y el arduo trabajo de la OCHA y otros socios humanitarios sobre el terreno. Esperamos que los convoyes de ayuda lleguen regularmente a El Fasher tras el terrible asedio", ha manifestado.

UNA "EXITOSA VISITA" POR LA CIUDAD, SEGÚN LOS PARAMILITARES

En su cuenta de Telegram, las RSF hablan de una "exitosa visita" humanitaria. "La delegación evaluó las condiciones de las personas desplazadas y sus necesidades humanitarias, revisó el nivel de los servicios que se les prestan y escuchó los testimonios de primera mano de las personas desplazadas internamente en los albergues", han indicado.

"Nuestras fuerzas afirman que el éxito de esta visita se vio reflejado en el alto nivel de seguridad brindado a los equipos de la ONU antes, durante y después de la visita", han asegurado las RSF en un comunicado publicado este sábado y en el que reiteran su "pleno compromiso con la coordinación continua y la facilitación del movimiento de las organizaciones humanitarias".