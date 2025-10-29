Sudán.- Mueren más de 460 personas por ataques a una maternidad de El Fasher, en Sudán

LA NACION

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

Más de 460 personas han muerto en una maternidad de la localidad sudanesa de El Fasher, situada en la región de Darfur y escenario de una nueva oleada de ataques por parte de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que mantenían un asedio sobre la zona desde hace año y medio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de este "trágico" balance, que incluye tanto a pacientes como a acompañantes. El director de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también ha denunciado el secuestro de trabajadores médicos en el Hospital Maternidad Saudí.

"Todos los ataques contra la atención sanitaria deben detenerse inmediata e incondicionalmente", ha reclamado Tedros, que ha recordado la especial protección que el Derecho Internacional brinda a este tipo de instalaciones y también a su personal.

Desde el estallido del conflicto en abril de 2023, la OMS ha constatado más de 1200 muertos por 185 ataques contra objetivos médicos, con 49 incidentes y 966 víctimas mortales sólo este año. El máximo responsable de la organización ha reclamado a todas las partes un alto el fuego.

