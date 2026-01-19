Sudán: ONU, "en Sudán la población está viviendo un infierno

Desde abril de 2023, la guerra entre el ejército regular y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), las llamadas fuerzas paramilitares, causó decenas de miles de muertes y, en sus momentos más oscuros, obligó a más de 14 millones de personas a huir del país, creando lo que Naciones Unidas calificó como la peor crisis humanitaria del mundo.

"Tenemos una población que ha sufrido horrores e infiernos", declaró Turk en una conferencia de prensa en Puerto Sudán, al este del país, la primera desde el estallido del conflicto. A continuación, expresó su alarma por la "creciente militarización de la sociedad por parte de todos los bandos", caracterizada por "civiles armados y el reclutamiento de niños". (ANSA).