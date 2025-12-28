Sudán: ONU, "más de 10.000 desplazados en 72 horas en dos regiones del país"

De jueves a viernes, más de 7.000 residentes abandonaron las localidades de Kernoi y Umm Baru en Darfur del Norte, cerca de la frontera con Chad, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Entre el miércoles y el viernes, aproximadamente 3.100 personas huyeron de Kadugli, la capital de Kordofán del Sur, que estuvo sitiada por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) paramilitares durante más de un año y medio, según la OIM.

En esta ciudad, donde se declaró la hambruna en noviembre, las organizaciones humanitarias evacuaron a su personal tras la retirada de la base logística de la ONU, según una fuente local.

(ANSA).