Sudán: ONU, "presionamos por un cese del fuego inmediato"
"Crear las condiciones para ejercer presión sobre las partes en conflicto".
Guterres añadió que ha habido una "colaboración activa" con la Unión Africana, la Liga Árabe, el Quad (la alianza informal de cooperación estratégica entre Australia, Japón, India y Estados Unidos) y "otros actores clave" para "ejercer una presión efectiva" a favor de un "alto el fuego inmediato".
"Primero debemos buscar crear las condiciones para presionar a ambas partes en el conflicto", añadió, hablando en el marco de una cumbre de la Unión Africana en Etiopía.
Desde abril de 2023, el conflicto entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar, ha causado decenas de miles de muertes, ha desplazado a 11 millones de personas y ha desencadenado lo que la ONU califica como una de las peores crisis humanitarias del mundo. (ANSA).