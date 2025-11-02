Sudán: Pocos sobrevivientes llegan a campamento, lo que genera temores

EL CAIRO (LA NACION) — Solo unos pocos miles de sudaneses han llegado al campamento más cercano para desplazados en los días desde que las fuerzas paramilitares de Sudán tomaron la ciudad de el-Fasher, lo que ha generado temores sobre decenas de miles que podrían seguir atrapados, mientras los sobrevivientes describen asesinatos y otras atrocidades, declaró un grupo de ayuda el domingo.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido tomaron el control de la región occidental de Darfur la semana pasada, después de expulsar al ejército sudanés de la ciudad que estuvo sitiada durante 18 meses. Desde entonces, han circulado informes y videos de atrocidades de las FAR contra civiles, incluidos golpizas, asesinatos y agresiones sexuales, según testimonios de civiles y trabajadores humanitarios. Los muertos incluyeron al menos 460 personas asesinadas en el hospital, según la Organización Mundial de la Salud.

Decenas de miles de personas al parecer han huido de el-Fasher, según la agencia de migración de la ONU. Sin embargo, menos de 6.000 han llegado al campamento más cercano en Tawila, a 65 kilómetros (40 millas) de distancia, indicó Shashwat Saraf, director de Sudán para el Consejo Noruego para Refugiados, que administra el campamento.

Casi 1.000 personas llegaron en los últimos tres días, afirmó.

"Los números siguen siendo muy pocos. No estamos viendo los cientos de miles que esperábamos. Si la gente sigue en el-Fasher, será muy difícil para ellos sobrevivir", dijo a The Associated Press por teléfono desde Tawila.

Sobrevivientes esquivan a hombres armados mientras huyen de el-Fasher

La caída de el-Fasher marcó un nuevo punto de inflexión en la guerra entre las FAR y las fuerzas armadas de Sudán, que estalló en abril de 2023. Más de 40.000 personas han sido asesinadas, según cifras de la ONU, pero los grupos de ayuda dicen que el número real podría ser muchas veces mayor. La guerra también ha desplazado a más de 14 millones de personas y ha desatado brotes de enfermedades, matando a miles.

"Sentimos que mucha gente está atrapada en lugares de donde no es seguro moverse, y necesitan pagar para moverse y no tienen dinero para pagar", expresó Saraf.

Los sobrevivientes que hicieron el viaje a pie han compartido detalles desgarradores de tener que esquivar a hombres armados que les disparaban mientras huían.

"La gente que llega al campamento está mayormente desorientada y deshidratada con moretones por todo el cuerpo. A veces ni siquiera recuerdan sus nombres, tienen que ser llevadas al hospital y recibir líquidos intravenosos", comentó Saraf.

Añadió que alrededor de 170 niños no acompañados, algunos de tan solo 3 años, caminaron hasta Tawila sin saber dónde estaban sus familiares.

Llegaron junto con niños mayores o adultos que no eran sus parientes.

Funcionario de Sudán acusa a los Emiratos Árabes Unidos

En una conferencia de prensa el domingo, el embajador de Sudán en El Cairo, Imadeldin Mustafa Adawi, acusó a las FAR de cometer crímenes de guerra en el-Fasher.

Adawi indicó que su gobierno no negociaría con las FAR, instando a la comunidad internacional a designar al grupo como una organización terrorista.

"El gobierno de Sudán está llamando a la comunidad internacional a actuar de inmediato y de manera efectiva en lugar de solo hacer declaraciones de condena", manifestó Adawi.

Adawi renovó las acusaciones de su gobierno de que los Emiratos Árabes Unidos han estado armando a las FAR, insistiendo en que el país árabe no debería estar involucrado en ningún esfuerzo de mediación.

Los Emiratos Árabes Unidos han respaldado a las FAR y se han opuesto al ejército sudanés, señalando los vínculos del ejército con fuerzas islámicas que Abu Dabi ha rechazado durante mucho tiempo. Los Emiratos Árabes Unidos han negado las acusaciones a pesar de la evidencia en contrario.

Cuando se le preguntó el domingo sobre el apoyo de su país a las FAR, el alto diplomático de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, no respondió directamente a la pregunta mientras asistía a la cumbre anual de seguridad Manama Dialogue en Bahréin. Dijo que la comunidad internacional cometió un "error crítico" al apoyar tanto al líder militar, el general Abdel-Fattah Burhan, como a su rival, el comandante de las FAR, el general Mohammed Hamdan Dagalo, cuando el ejército derrocó a un gobierno de poder compartido respaldado por Occidente en 2021.

"Todos cometimos el error cuando los dos generales que están librando la guerra civil hoy derrocaron al gobierno civil", sostuvo Gargash. "Eso fue, en mi opinión, mirando hacia atrás, un error crítico. Deberíamos haber puesto el pie en el suelo, todos nosotros colectivamente".

Los Emiratos Árabes Unidos apoyan un alto el fuego humanitario de tres meses, con las dos partes negociando y un gobierno de transición civil formado en nueve meses, afirmó.

Hay temores crecientes de que las FAR puedan expandir su campaña militar hacia el centro del país una vez más, alentadas por su toma de control de toda la región de Darfur.

Doce personas fueron asesinadas, incluidos al menos cinco niños, en ataques de las FAR a dos campamentos que albergan a personas desplazadas en la región central de Kordofán, informó el sábado la Red de Médicos de Sudán, un grupo médico que sigue la guerra.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Jon Gambrell en Dubái, Emiratos Árabes Unidos y Fay Abuelgasim en El Cairo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.